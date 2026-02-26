Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101, em Linhares
Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu por volta das 8h40. A vítima morreu no local. O caminhoneiro não sofreu ferimentos.
Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão nem sobre a identidade do motociclista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista não precisou ser interditada. No entanto, por volta das 10h, motoristas enfrentaram lentidão devido ao atendimento da ocorrência e à limpeza da via.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Científica e Civil para obter mais detalhes e aguarda retorno.