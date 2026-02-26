Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101, em Linhares

Acidente entre moto e caminhão deixa um morto na BR 101, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu por volta das 8h40. A vítima morreu no local. O caminhoneiro não sofreu ferimentos.

Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão nem sobre a identidade do motociclista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista não precisou ser interditada. No entanto, por volta das 10h, motoristas enfrentaram lentidão devido ao atendimento da ocorrência e à limpeza da via.