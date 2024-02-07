Com o enredo "Nascido em berço forte, para sempre um eterno aprendiz", a Imperatriz do Forte resgatou histórias das comunidades Crédito: Vitor Jubini

Nem a intensa chuva no momento do desfile da Imperatriz do Forte , na madrugada do último sábado (3), foi capaz de tirar o brilho da escola, que conquistou o primeiro lugar do Grupo A do Carnaval de Vitória de 2024. Após dois anos desfilando no acesso, a agremiação das comunidades do Forte São João e Romão retorna para a elite e, em 2025, estará no Grupo Especial e se apresentará no sábado, no Sambão do Povo . A escola conquistou 179 pontos.

O resultado da disputa foi divulgado nesta quarta-feira (7), apontando ainda que a Barreiros ficou em último lugar e caiu do Grupo A. Assim, no próximo ano, vai desfilar no Grupo B.

Confira as notas:

Imperatriz do Forte: 179

179 Mocidade da Praia: 177,70

177,70 Andaraí: 177,60

177,60 São Torquato: 177,20

177,20 Independente de Eucalipto: 176,70

176,70 Império de Fátima: 175,80

175,80 Barreiros: 175,70

O presidente da agremiação, Rafael Thiago, comemorou a vitória, atribuindo a conquista ao grande trabalho da escola ao longo do ano. "Estamos na luta desde abril. Procuramos nos aproximar da comunidade, fizemos o enredo da comunidade e hoje está aí, somos campeões", destacou.

Your browser does not support the audio element. Imperatriz do Forte retorna para a elite do Carnaval de Vitória

Comemoração da Imperatriz do Forte

O desfile

Terceira a se apresentar, a Imperatriz levou o enredo “Nascido em berço forte, para sempre um eterno aprendiz” para a avenida, contando um pouco da história de suas comunidades e conduzindo o desfile pelo olhar de uma criança.

Destacando a vista da Baía de Vitória, a imponência do Penedo e o Saldanha da Gama, a escola também fez homenagem ao ex-presidente Robson Henrique, que faleceu há um ano, logo após os desfiles de 2023. A escola cumpriu a expectativa de colorir o Sambão do Povo, promovendo um verdadeiro show.

Confira o desfile da Imperatriz do Forte no Carnaval de Vitória 2024

A escola entrou no Sambão do Povo à 1h02 do sábado (3), quase 11 minutos após o disparo do cronômetro. Foram exatamente 10 minutos e 35 segundos de atraso. Após o desfile, o presidente da escola, Rafael Thiago, elogiou o trabalho feito pelos componentes da Imperatriz do Forte e disse que, apesar do atraso na entrada, encerraram dentro do limite de tempo.

A escola

Fundada em dezembro de 1972, a Imperatriz do Forte surgiu quando seus fundadores decidiram homenagear escolas de samba do Rio de Janeiro, colocando em dois sacos os nomes das agremiações cariocas para definir como a nova escola seria conhecida. Imperatriz Leopoldinense e Mangueira foram as sorteadas, inspirando o nome e as cores do pavilhão da Capital. De lá para cá, a escola mostrou bom desempenho no Carnaval de Vitória e foi campeã do Grupo de Acesso em 2018.

Ficha técnica