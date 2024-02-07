Carnaval de Vitória: após problemas, Desfile das Campeãs é cancelado

Vista aérea do Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

O Desfile das Campeãs do Carnaval de Vitória , evento que seria inédito no Espírito Santo , não será realizado em 2024. A Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo (Liesge) anunciou a decisão na tarde desta quarta-feira (7), pouco antes do início da apuração das notas do Grupo Especial do carnaval capixaba.

Anunciado em 2023, o evento foi cancelado após problemas na dispersão (fim do desfile) do Grupo Especial, onde alguns carros sofreram danos estruturais . O desfile aconteceria no próximo sábado (10), com a participação das três primeiras colocadas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, além da campeã do Grupo de Acesso A.

Em nota, a Liesge informa que a decisão foi tomada após deliberação com todos os presidentes das sete escolas do Grupo Especial. "Muitas alegorias sofreram avarias na dispersão. Foi observada também uma grande perda de fantasias, apesar de um trabalho de conscientização feito por agremiações e imprensa. A diretoria da Liesge iniciará um debate com autoridades para repensar a área da dispersão, possibilitando um melhor escoamento das alegorias. Felizmente nosso Carnaval cresceu e, com isso, surge a necessidade de buscar adaptações para o espetáculo."

Logo ao fim dos desfiles do Grupo Especial, realizados entre a noite de sábado (3) e a madrugada de domingo (4), o presidente da Liesge, Edson Neto, já havia sugerido a ampliação do espaço de dispersão.

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