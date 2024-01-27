Empreendedores de Vitória transformam a folia em renda extra criativa

Daíse Duarte faz acessórios para o carnaval Crédito: Ricardo Medeiros

Carnaval é época de festa e alegria, mas para muitas pessoas também é um período que oferece oportunidades para aumentar os lucros, seja com uma renda extra ou com o impulso de pequenos negócios. O desenvolvimento do carnaval em Vitória nos últimos anos proporcionou a diversos empreendedores a chance de iniciar novos projetos. Muitos deram início a empreendimentos com foco nas festividades. Em 2024, com ênfase em itens e trabalhos personalizados, produtores de acessórios e maquiadores, por exemplo, têm a expectativa de ver suas vendas aumentarem.

A Gazeta foi atrás de histórias de empreendedores que encontraram no carnaval não apenas uma festa, mas a oportunidade de fazer dinheiro. A reportagem mergulhou neste universo e ouviu relatos de quatro trabalhadores que transformaram a folia em uma jornada de empreendedorismo e sucesso. Enquanto as escolas de samba se preparam para os desfiles no Sambão do Povo foi atrás de histórias de empreendedores que encontraram no carnaval não apenas uma festa, mas a oportunidade de fazer dinheiro. A reportagem mergulhou neste universo e ouviu relatos de quatro trabalhadores que transformaram a folia em uma jornada de empreendedorismo e sucesso.

Daíse Duarte (@daiseduarteatelie) produz acessórios carnavalescos no seu atêlie, localizado em Tabuazeiro, e iniciou sua jornada em 2018, impulsionada pelos pedidos de suas irmãs. O que começou como um hobby logo se transformou em uma fonte de renda devido à crescente demanda por seus artigos. Especializada em tiaras, Daíse destaca a procura intensa durante o Carnaval de Vitória, especialmente para os camarotes no Sambão, nos dias de desfiles, onde as mulheres buscam acessórios para complementar suas roupas. A empreendedora ainda destacou a tendência desse carnaval:

"A tendência para esse carnaval são as peças com paetês e lantejoulas, que vieram com força para este ano, estou recebendo diversos pedidos dessas peças com muito brilho " Daíse Duarte - Dona do Atêlie Daíse Duarte

Em relação às demandas, Daíse observa que os moradores da Capital costumam deixar as compras para a última hora, com um aumento notável nas duas semanas que antecedem o carnaval da cidade. Neste ano, ela antecipou a produção, já esperando um alta expressiva nas vendas devido à proximidade dos desfiles no Sambão do Povo, marcados para os dias 2 e 3 de fevereiro.

Já o casal Renata Cristiny e Pedro Henrique Machado, criador do Adorno D'elas (@adornodelas), transformou a paixão pelo artesanato em um negócio concreto em dezembro de 2020, consolidando-o como uma loja em fevereiro de 2021. “Sempre tive o artesanato presente em minha vida. Após ficar desempregada na pandemia, busquei a produção de peças para o carnaval”, diz Renata.

O casal Renata e Pedro criadores da Adorno D'elas. Crédito: Ricardo Medeiros

A loja oferece uma variedade de acessórios, com destaque para as ombreiras e os arquinhos, que fizeram sucesso no carnaval de 2023 e são os queridinhos dos clientes. No final de 2021, o casal decidiu expandiu o negócio e colocou uma mesinha na Praia da Guarderia, em Vitória , alcançando sucesso entre moradores e turistas. Com a proximidade dos desfiles no Sambão, a produção foi intensificada. “As encomendas já estão a milhão, atendendo clientes de todo o Brasil”, revelou Renata.

O empreendedor Mariano Murja, à frente da loja on-line de pochetes e bags Tropix (@tropixpix) desde 2018, também encontrou no carnaval uma oportunidade para impulsionar seu negócio. Inicialmente criada para preencher a baixa demanda de fim de ano em sua antiga loja física, a Tropix se destacou no mercado de acessórios com pochetes e bags incorporando glitter aos produtos.

"As vendas pelo Instagram são o carro-chefe da loja, e recentemente expandi também para o site, visando aumentar o lucro ao longo do ano", disse Murja, que ainda destacou a superação dos desafios impostos pela pandemia como o maior feito para chegar neste período carnavalesco.

Empreendedores de Vitória transformam a folia em renda extra criativa

Com 16 anos de experiência, o maquiador Tarcio Bastos (@makeup.tarciobastoss) se prepara para uma temporada agitada durante o carnaval. Com sua agenda lotada, ele destaca que as maquiagens marcantes são as preferidas durante a festividade, com o uso de cores vibrantes para se destacar na avenida. Diante da alta demanda, Bastos ressalta sua linha intensa de produtos, desenvolvidos para garantir uma durabilidade superior. Consciente da iluminação intensa nas apresentações de carnaval, o maquiador investe em produtos de qualidade. “Eu renovo constantemente os produtos para atender às exigências específicas do evento”, comentou.

Para desfiles que se estendem até a madrugada, Bastos destaca a importância de produtos com fixação robusta, essenciais para enfrentar as longas horas de exposição. “Uma base resistente, um pó selante eficaz e sombras impactantes, todos devem estar adaptados de acordo com o figurino do cliente".

Maquiagens feitas por Tarcio Bastos para o carnaval