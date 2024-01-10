Até as 17h: Vila Velha divulga regras para blocos de carnaval nas ruas

Uma portaria conjunta foi assinada por diversos secretários municipais e divulgada no Diário Oficial de Vila Velha nesta quarta-feira (10). Assinam a portaria os responsáveis pelas secretarias de Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Saúde, Cultura e Turismo e Defesa Social e Trânsito.

Ainda segundo a administração municipal, a fiscalização das regras será realizada por representantes de cada secretaria e por guardas municipais. A expectativa é que seja assinado um termo de compromisso entre o organizador de cada um dos blocos e a Prefeitura de Vila Velha.