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Folia em fevereiro

Até as 17h: Vila Velha divulga regras para blocos de carnaval nas ruas

Saída de blocos no município só pode ocorrer entre os dias 9 e 14 de fevereiro, limitando a festa até as 17h – com duração máxima de cinco horas
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 jan 2024 às 08:36

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 08:36

Bloco Surpresa da Barra do Jucu
O tradicional Bloco Surpresa da Barra do Jucu, em Vila Velha, no ano de 2023 Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vila Velha divulgou as regras para a folia dos blocos de carnaval nas ruas da cidade em 2024, entre os dias 9 e 14 de fevereiro, limitando a festa até as 17h – com duração máxima de cinco horas – e estabelecendo que eles devem ter segurança privada e serão responsáveis pela dispersão do público. O período de seis dias de festa foi estabelecido pela administração municipal e está proibida a saída de blocos após a Quarta-feira de Cinzas. O formato e horário seguem os estabelecidos no ano passado.
Uma portaria conjunta foi assinada por diversos secretários municipais e divulgada no Diário Oficial de Vila Velha nesta quarta-feira (10). Assinam a portaria os responsáveis pelas secretarias de Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Saúde, Cultura e Turismo e Defesa Social e Trânsito.

Regras para saída de blocos de rua em Vila Velha:

  • O carnaval de rua na cidade acontece entre os dias 9 e 14 de fevereiro
  • Os blocos de carnaval interessados devem solicitar autorização através da Comissão Municipal de Eventos (COMUNE), com antecedência de 30 dias da data da realização da folia
  • Cada bloco carnavalesco terá direito, no máximo, a dois dias de carnaval. Dois blocos serão autorizados por região a cada dia
  • Os blocos autorizados deverão ter segurança privada. A Guarda Municipal deverá aprovar o percurso. Após o encerramento do bloco, a organização deve promover o desligamento do som e a dispersão do público
  • Os blocos das regiões 1 e 2 da cidade não poderão fazer o percurso até a avenida da praia
  • Está proibida a realização de show pirotécnico com queima de fogos de artifícios em área pública
  • Somente será permitida a utilização de trio elétrico caso haja a apresentação de documentos que provem a regularidade do veículo
Ainda segundo a administração municipal, a fiscalização das regras será realizada por representantes de cada secretaria e por guardas municipais. A expectativa é que seja assinado um termo de compromisso entre o organizador de cada um dos blocos e a Prefeitura de Vila Velha.

Arquivos & Anexos

Portaria Carnaval de rua Vila Velha

O período de seis dias de festa foi estabelecido pela prefeitura e está proibida a saída de blocos após a Quarta-feira de Cinzas, no dia 14 de fevereiro
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Em Vitória, blocos podem fazer festa até as 19h

O carnaval de rua de Vitória terá horário reduzido em 2024. Neste ano, apesar do limite para o fim da folia ter sido estendido em uma hora, em relação à última edição, o início da festa será mais tarde. Pelas novas regras, os blocos poderão sair das 11h às 19h. No decreto que disciplina o desfile dos blocos também fica determinado que não serão autorizados desfiles no período de carnaval oficial, de 10 a 13 de fevereiro, fora da região do Centro de Vitória. Com exceção dessa data, os blocos estão autorizados a desfilar de 20 de janeiro a 24 de março. Mas só serão permitidos dois blocos de rua por dia, em regiões administrativas diferentes. A preferência será concedida a quem solicitar primeiro.

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