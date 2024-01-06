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Carnaval de Vitória

Escola de samba aposta em psicólogos para se preparar para desfile no ES

Para brilhar na avenida, agremiação oferece atendimento aos integrantes para treinar habilidades e trabalhar questões como ansiedade e expectativas
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

06 jan 2024 às 07:45

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 07:45

Desfile da escola de samba Chegou o que Faltava no Carnaval de Vitória 2023
Desfile da escola de samba Chegou o que Faltava no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini
Fantasias impecáveis, samba na ponta da língua, alegorias que chamam a atenção a ajudam a contar o enredo. Todos os mínimos detalhes contam ponto para uma escola de samba brilhar na avenida. Com o objetivo de melhorar ainda mais o desempenho da agremiação nos desfiles do Carnaval de Vitória, que acontece nos dias 2 e 3 de fevereiro no Sambão do Povo, a Chegou o que Faltava está apostando até mesmo em atendimento psicológico. 
A ideia é treinar habilidades e trabalhar questões como ansiedade e expectativas de coordenadores e integrantes, para garantir um desfile tranquilo, já que a adrenalina corre solta quando a escola pisa na avenida. 
Na Chegou O Que Faltava, do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2024, o acompanhamento é feito por integrantes em cargos estratégicos de liderança ou que desfilam em alas que possuem pontuação. Os psicólogos têm duas frentes de atuação: aconselhamento individual e em grupo.
"Nosso objetivo é dar total suporte para quem traz a pontuação para a nossa escola. Não é fácil estar na avenida sabendo que a pontuação que vamos receber pode dar ou não o título para escola ou até mesmo rebaixá-la. A pressão é grande. Por isso, disponibilizamos um profissional para acompanhar os nossos segmentos, dando a eles tranquilidade para um desfile mais especial", destaca o presidente da Chegou O Que Faltava, Rafael Cavalieri.
A metodologia utilizada com os componentes da agremiação da Grande Goiabeiras é o Treino de Habilidades Psicológicas (THP). Os procedimentos trabalham, entre outros aspectos, o treino de visualização das ações, a descontração muscular e a concentração.
De acordo com o psicólogo Patrick Cadette, que faz parte do projeto, o objetivo é influenciar positivamente elementos como percepção, pensamento e motivação. “Durante o desfile, a atenção do integrante fica ampla, entre inúmeros estímulos, mas quando necessita realizar a coreografia ou coordenar a equipe, deverá modular sua atenção. Para isso, treinamos a concentração, pois para a psicologia a concentração é um comportamento”, explica.
O profissional ainda detalha que o aconselhamento em grupo também é voltado para a coerência. “Alinhamos as expectativas dos líderes com os integrantes do grupo, mediamos conflitos que possam surgir e intervimos na redução da ansiedade, do estresse e na percepção disfuncional das expectativas dos integrantes frente a sua performance”, conta Patrick.
Aconselhamento psicológico em grupo da Chegou o Que Faltava
Aconselhamento psicológico em grupo da Chegou o Que Faltava Crédito: Divulgação
O primeiro mestre-sala da Chegou, Kleyson Faria, participou do aconselhamento e aponta que a iniciativa mudou a mentalidade dele. “Já fiz acompanhamento antes, porém por uma vertente pessoal, nada muito ligado à parte esportiva, pois no carnaval somos atletas. Essa preparação para o desfile é fundamental para ficarmos mais leves e tranquilos. A iniciativa da nossa escola é importante e inovadora dentro do nosso carnaval. Depois desse trabalho, tenho uma visão totalmente diferente”, garante.
A Chegou o que Faltava vai ser a quinta escola a entrar na avenida no sábado, dia dos desfiles do Grupo Especial. A agremiação da Grande Goiabeiras leva para o Sambão do Povo neste ano o enredo: "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena", que conta a história do Sesc Glória, espaço cultural do Centro de Vitória sediado em imponente prédio da Capital, inaugurado em 1932. 

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