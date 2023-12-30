“Arrastão do Império” ganha data e integra calendário oficial de eventos de Vitória

“Arrastão do Império” integra calendário oficial de eventos de Vitória Crédito: André Christo

Uma verdadeira multidão se une, sempre no primeiro domingo do ano, para cantar o amor pela escola de samba Novo Império. Mais de três mil pessoas se encontram no ponto final do bairro Caratoíra, na Capital, e descem as ladeiras, ao som de muito samba-enredo, rumo à quadra da escola, que fica no mesmo bairro.

Esse é “Arrastão do Império”, um evento tradicional que vai para mais uma edição no próximo dia 7 de janeiro. Mas desta vez com um motivo todo especial, a festa agora faz parte do calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Vitória. Para o presidente da escola, Vlamir Oliveira, essa conquista representa reconhecimento.

A Novo Império foi a terceira escola a entrar na Avenida no sábado (11). Neste ano, ela tenta consagrar mais uma estrela no pavilhão Crédito: Fernando Madeira

“É um orgulho muito grande fazer parte dessa história e ter esse reconhecimento. Janeiro é a reta final para os preparativos do desfile e somar essa força faz toda a diferença para a nossa escola e nossa comunidade. É valorizar o nosso carnaval e a nossa história”, disse o presidente Vlamir Oliveira.