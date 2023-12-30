Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • “Arrastão do Império” ganha data e integra calendário oficial de eventos de Vitória
Agenda

“Arrastão do Império” ganha data e integra calendário oficial de eventos de Vitória

Evento reúne mais de três mil pessoas  no ponto final do bairro Caratoíra, na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Dezembro de 2023 às 09:00

“Arrastão do Império” integra calendário oficial de eventos de Vitória
“Arrastão do Império” integra calendário oficial de eventos de Vitória Crédito: André Christo
Uma verdadeira multidão se une, sempre no primeiro domingo do ano, para cantar o amor pela escola de samba Novo Império. Mais de três mil pessoas se encontram no ponto final do bairro Caratoíra, na Capital, e descem as ladeiras, ao som de muito samba-enredo, rumo à quadra da escola, que fica no mesmo bairro.
Esse é “Arrastão do Império”, um evento tradicional que vai para mais uma edição no próximo dia 7 de janeiro. Mas desta vez com um motivo todo especial, a festa agora faz parte do calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Vitória. Para o presidente da escola, Vlamir Oliveira, essa conquista representa reconhecimento.
A Novo Império foi a terceira escola a entrar na Avenida no sábado (11). Neste ano, ela tenta consagrar mais uma estrela no pavilhão
A Novo Império foi a terceira escola a entrar na Avenida no sábado (11). Neste ano, ela tenta consagrar mais uma estrela no pavilhão Crédito: Fernando Madeira
“É um orgulho muito grande fazer parte dessa história e ter esse reconhecimento. Janeiro é a reta final para os preparativos do desfile e somar essa força faz toda a diferença para a nossa escola e nossa comunidade. É valorizar o nosso carnaval e a nossa história”, disse o presidente Vlamir Oliveira.
A festa começa com concentração às 14h e desce as ladeiras da comunidade a partir das 16h. O evento movimenta milhares de pessoas, além da economia local, e conta com a presença de todos os segmentos da agremiação, desde a bateria Orquestra Capixaba de Percussão, rainha, nossos casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, além de passistas e musas da escola.

Veja Também

Quem é a maestrina capixaba que regerá a virada do ano em Copacabana

5 lançamentos da Netflix em janeiro de 2024

Daniel Furlan relembra que Vitória é citada no livro "O Bebê de Rosemary"; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Cultura Escolas de Samba Novo Império
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhonete na contramão bate em carro e derruba poste em Vila Velha
Transmissão ao vivo do nascer do sol flagra acidente em Vila Velha; veja vídeo
Imagem de destaque
8 receitas veganas para o almoço de Dia dos Pais
Imagem de destaque
Homem com histórico de violência doméstica é preso em Presidente Kennedy

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados