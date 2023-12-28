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Estreia no réveillon

Quem é a maestrina capixaba que regerá a virada do ano em Copacabana

Ludhymila Bruzzi irá reger o show do réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, considerado um dos maiores espetáculos do mundo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 09:51

Ludhymilla Bruzzi
Ludhymila Bruzzi irá reger o show da virada de ano em Copacabana Crédito: Divulgação Fábio Prieto
A capixaba Ludhymila Bruzzi, de 31 anos, terá uma virada de ano inesquecível. É a maestrina que irá reger o show do réveillon em Copacabana (RJ), considerado um dos maiores espetáculos do mundo. Será a estreia dela na principal festa de ano-novo do país. "É a primeira vez que passo o réveillon no Rio de Janeiro e de cara já no palco de uma das maiores viradas de ano do mundo. A expectativa é que seja emocionante e memorável".
O convite para a participação de Ludymila na festa carioca surgiu pela Nova Orquestra. "Eu conheci a Nova Orquestra através do Projeto Vale Música Espírito Santo, no qual trabalho como professora de clarinete e regente da Banda Sinfônica Intermediária. Tanto o Vale Música quanto a Nova Orquestra fazem duas turnês anuais, onde os alunos do polo são agregados à Nova Orquestra e viajam pelo Brasil".
A apresentação terá a participação de cerca de 40 músicos, com diversas referências a grandes sucessos da música brasileira e internacional, como Gilberto Gil, Barão Vermelho, entre outros. A tradicional virada deve atrair 2,5 milhões de pessoas. Além da queima de fogos, Ludhymila vai se apresentar durante o show de 400 drones que os organizadores vão promover no fim da noite do dia 31 de dezembro.
Pela proporção do evento, é a principal apresentação da minha carreira até aqui. É um público imenso, muita mídia e responsabilidade
Essa não é a primeira grande apresentação da capixaba. Neste ano, ela participou de um show da cantora Pitty em setembro, no The Town, regendo a Nova Orquestra. "Foi fantástico, a primeira vez que tive contato com uma artista de quem sou muito fã e com um público gigantesco, de cerca de 100 mil pessoas. Foi eletrizante", lembra. 

DESDE OS 16 ANOS

Filha de um mestre de obras e de uma mãe confeiteira, ela conta que a música surgiu na vida desde muito cedo. "Sempre fui incentivada pela minha mãe, passei por todas as etapas musicais, como a musicalização, o curso técnico e a graduação".
Começou na música, aos 16 anos, na Igreja Batista de Itacibá, estudou na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e se tornou professora de clarineta do Projeto Vale Música Espírito Santo, na Serra. "Eu brinco que foi a clarineta que me escolheu. Queria tocar um instrumento de sopro e era o único instrumento disponível na igreja. Fui pesquisar sobre este instrumento e me apaixonei pela sua sonoridade e versatilidade".
Já na cidade carioca, envolta nos ensaios para o espetáculo, ela conta que os familiares irão acompanhar a apresentação pela transmissão ao vivo. Entre os próximos sonhos, está a apresentação em salas importantes de concerto. "A Sala São Paulo é uma delas".
Ludhymila, que mora em Vitória, adora curtir a cidade. "Gosto de aproveitar a gastronomia e as belezas naturais da cidade", diz.

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