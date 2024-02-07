Pega no Samba desce para Grupo A do Carnaval de Vitória

Desfile da Pega no Samba no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Fernando Madeira

Um dos momentos que mais repercutiu no domingo (5) foi quando parte da estrutura de um dos carros do Pega no Samba cedeu, derrubando um dos destaques da escola. A agremiação havia voltado para o Grupo Especial do Carnaval de Vitória em 2024 e, por isso, foi a última a desfilar, com o enredo "Pérolas do Deserto", uma viagem aos Emirados Árabes Unidos.

O desfile, porém, não agradou os jurados. Com apenas 175,20 pontos, a escola ficou em último lugar na apuração realizada nesta quarta-feira (7), foi rebaixada e, assim, retornará para o grupo de acesso A em 2025.

Durante o desfile, foi possível observar componentes usando bermudas e calças à mostra, além de muitas fantasias com acabamento descolando ou descosturando.

O diretor geral do Pega no Samba, Luiz Felipe Costa, contou que já esperava o resultado ruim deste ano. “Agora é replanejar e pensar no futuro. Já temos enredo definido e, em alguns minutos, a comunidade do samba vai saber o que o Pega vai levar para avenida em 2025”.

Confira as notas e a colocação final

Mocidade Unida da Glória (MUG): 179,60 Independente de Boa Vista: 179,20 Unidos da Piedade: 178,70 Chegou o que faltava: 178,10 Unidos de Jucutuquara: 177,40 Novo Império: 177 Pega no Samba: 175,20

Veja como foi o desfile

Confira o desfile da Pega no Samba no Carnaval de Vitória 2024

A agremiação, que nunca foi campeã do grupo de elite, entrou na passarela da folia às 6h22, narrando a sabedoria milenar de um povo que construiu cidades prósperas em meio ao deserto. Na abertura, a escola mostrou os "Reinos do Deserto". Na comissão de frente, os "Nômades Mercadores" foram representados por componentes que cruzavam o deserto comercializando mercadorias variadas.

Na primeira ala, o Pega mostrou as estrelas, usadas para guiar as caravanas nômades em meio ao "mar de areia". O elemento principal foi o camelo, animal utilizado pelos viajantes durante as longas jornadas. O carro abre-alas, chamado de "Um Oásis Encontrar" e predominantemente dourado, mostrava um palácio árabe que representava o poderio político e econômico do povo homenageado.

Na avenida, a escola também contou sobre a importância do petróleo, "O Ouro Negro que Prepara o Futuro", tradicionalmente encontrado no Oriente Médio.

Na segunda ala, a agremiação mostrou mapas e instrumentos que auxiliaram a descoberta de novos territórios. Entre as baianas, a homenagem ficou por conta da "cafeomancia", a prática de "ler o futuro" a partir de desenhos que a borra de café deixa em xícaras, de acordo com as tradições dos árabes.

Além de exaltar o petróleo e as pérolas, materiais de suma importância para a economia árabe, o Pega no Samba representou o café arábica, o cacau e a rica culinária do país. Para isso, a escola contou com três alas, que, respectivamente, usavam fantasias verde e amarelo, fazendo alusão ao Brasil e sua ligação com o café; verde e azul, carregando cacau na cabeça; e outra com 40 componentes vestidos como chefs de cozinha.

Com 150 componentes, a bateria chamou o público da arquibancada para cantar e sambar e fez homenagem ao Sheik Zayed, considerado o fundador e principal governante dos Emirados Árabes. A história conta que Zayed foi responsável por iniciar negociações importantes para o desenvolvimento de seu povo.

Durante o desfile, foi possível observar componentes usando bermudas e calças à mostra, além de muitas fantasias com acabamento descolando ou descosturando. Fechando a apresentação, a escola trouxe histórias e contos árabes datados do século IX, além de elementos que faziam referência ao desenvolvimento dos numerais.

Entre os elementos principais dos últimos carros, estava a conhecida história de Ali Babá e os 40 ladrões, que foi representada por cavalos e tesouros. Por volta das 7h20 da manhã, o Pega no Samba encerrou o desfile após 58 minutos e 24 segundos na avenida.

O samba-enredo