Idoso é preso por ameaçar a companheira dentro de delegacia em Cariacica

Um idoso de 71 anos foi preso suspeito de ameaçar a companheira no momento em que ela registrava um boletim de ocorrência contra ele na Delegacia Regional de Cariacica, no bairro Rio Branco, na tarde de terça-feira (19)
A vítima, também de 71 anos, relatou que vinha sendo alvo recorrente de ameaças, agressões e ofensas verbais praticadas pelo companheiro. Ao comparecer à delegacia para registrar a denúncia, o suspeito teria ido até o local e passado a ameaçá-la na presença de policiais civis de plantão, afirmando que iria agredi-la.
A vítima informou ainda que os episódios de violência psicológica e verbal eram frequentes e que já havia sido ameaçada em outras ocasiões, inclusive durante uma consulta médica, quando o suspeito teria afirmado que, se estivesse armado, atiraria nela e no profissional de saúde que realizava o atendimento.
Diante da situação, a equipe do plantão deu voz de prisão ao homem e encaminhou a ocorrência para análise da Central de Teleflagrante. Após os procedimentos de praxe, o idoso foi autuado em flagrante por ameaça qualificada, na forma da Lei Maria da Penha.
Como não efetuou o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.