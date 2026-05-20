Idoso é preso por ameaçar a companheira dentro de delegacia em Cariacica

Um idoso de 71 anos foi preso suspeito de ameaçar a companheira no momento em que ela registrava um boletim de ocorrência contra ele na Delegacia Regional de Cariacica, no bairro Rio Branco, na tarde de terça-feira (19)





A vítima, também de 71 anos, relatou que vinha sendo alvo recorrente de ameaças, agressões e ofensas verbais praticadas pelo companheiro. Ao comparecer à delegacia para registrar a denúncia, o suspeito teria ido até o local e passado a ameaçá-la na presença de policiais civis de plantão, afirmando que iria agredi-la.