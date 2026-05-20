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ES tem a 10ª melhor qualidade de vida do Brasil, aponta estudo IPS

Entre os 78 municípios capixabas, João Neiva, na região Norte, alcançou a maior nota: 67,54 pontos.

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 11:25

G1 ES

G1 ES

Publicado em 

20 mai 2026 às 11:25
Cidade de João Neiva
Cidade de João Neiva Douglas Abreu/leitor AG

O Espírito Santo é o Estado brasileiro com a 8ª melhor qualidade de vida do país, segundo ranking divulgado nesta quarta-feira (20). No Índice de Progresso Social (IPS Brasil) de 2026, a unidade da federação conseguiu 63,61 pontos, sendo 100 a pontuação máxima possível.


No levantamento feito em todos os 5.570 municípios do Brasil, são avaliados 57 indicadores sociais e ambientais, organizados em três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades.


O resultado capixaba aponta para bons níveis de desenvolvimento social e ambiental, com destaque para acesso a serviços essenciais e qualidade urbana.


Os desafios, por sua vez, apresentam-se em áreas como inclusão social e acesso a oportunidades.


Entre os 78 municípios capixabas, João Neiva, na região Norte, alcançou a maior nota: 67,54 pontos. Em seguida, aparecem Serra (66,26 pontos), Vila Velha (66,15) e Vitória (66,02).


Já no final do ranking estadual estão Vila Valério, com 55,48 pontos, Conceição da Barra, com 56,26, e Pedro Canário, com 56,65 pontos.

Vitória é a 15ª capital com melhor qualidade de vida

Em relação às demais capitais brasileiras, a qualidade de vida em Vitória aparece em 15º lugar. O desempenho da cidade é considerado intermediário pelo IPS 2026.


A caítal capixaba se destaca na dimensão Fundamentos do Bem-Estar, somando 76,40 pontos e ocupando a 39ª posição nacional.


Já nas áreas de Oportunidades, a cidade enfrenta desafios, considerando temas ligados à inclusão social e ao acesso à educação superior.


O primeiro lugar entre as capitais é ocupado por Curitiba (PR), com 71,29, seguido por Brasília (DF), com 70,73, São Paulo (SP), com 70,64, Campo Grande (MS), com 69,77, e Belo Horizonte (MG), com 69,66 pontos. Porto Velho (RO), com nota 58,59, aparece em última colocada.

Entendendo o IPS

O progresso social é definido como a capacidade da sociedade de atender às necessidades humanas básicas, garantir qualidade de vida e ampliar oportunidades para que todos os indivíduos possam atingir seu potencial.


Para calcular o índice, o IPS leva em consideração 57 indicadores sociais ou ambientais, com foco em resultados, uso de dados públicos confiáveis, atualizados e com ampla cobertura territorial. O objetivo é medir se os serviços públicos estão, de fato, sendo entregues aos cidadãos.


📊 A estrutura do Índice de Progresso Social possui três grandes áreas:


  1. Necessidades humanas básicas: mostra se as necessidades essenciais da população estão sendo atendidas, como acesso à comida, saúde, moradia e segurança.
  2. Fundamentos do bem-estar: indica se existem estruturas que garantem aos indivíduos e comunidades manter ou melhorar seu bem-estar, como educação básica, vida saudável e contato com a natureza.
  3. Oportunidades: aponta se há oportunidades para que todos os indivíduos atinjam seu potencial pleno, como direitos individuais e acesso ao ensino superior.
  4. O Índice de Progresso Social é elaborado a partir de uma parceria entre o Imazon, a Fundação Avina, a iniciativa Amazônia 2030, o Centro de Empreendedorismo da Amazônia e a Social Progress Imperative, com atualização anual.

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