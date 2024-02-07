Unidos de Barreiros desce para o Grupo B do Carnaval de Vitória

O sucesso de 2009 não se repetiu em 2024 e a Unidos de Barreiros foi rebaixada para o Grupo B do Carnaval de Vitória, na apuração realizada nesta quarta-feira (7). Naquele ano, quando homenageou a cidade de Guarapari, a escola do bairro São Cristóvão, na Capital, chegou a ficar um tempo em primeiro lugar durante a distribuição das notas dos jurados no Grupo Especial, mas acabou na terceira colocação. Ainda assim, um excelente resultado, que também era esperado do último desfile. Mas, em vez de retornar à elite cantando a "Cidade Saúde", a agremiação caiu de posição, somando apenas 175,70 pontos, um décimo a menos que a Império de Fátima, que somou 175,80.
- CONFIRA AS NOTAS
- 1º) Imperatriz do Forte: 179
- 2º) Mocidade da Praia: 177,70
- 3º) Andaraí: 177,60
- 4º) São Torquato: 177,20
- 5º) Independente de Eucalipto: 176,70
- 6º) Império de Fátima: 175,80
- 7º) Barreiros: 175,70
"Curtindo o sol, o mar e a natureza. Barreiros hoje é Guarapari" foi o enredo da escola, uma releitura da homenagem feita à cidade há 15 anos. A agremiação foi a sexta a desfilar, já na manhã do sábado (3), com o céu clareando. Ao todo, 800 componentes distribuídos em 15 alas e 2 alegorias fizeram o vermelho e branco da escola exaltar a história, beleza, cultura e lendas do município. Logo na comissão de frente, os povos nativos explicam a origem do nome da cidade por meio dos fundamentos indígenas: "Guara" se refere a um pássaro de plumagem vermelha e "Parim" representa a arma que era utilizada pelos indígenas para pescar.
Unidos de Barreiros foi a 6ª escola a desfilar no Sambão do Povo
Elementos da natureza, riquezas naturais e belezas da vida marinha de Guarapari também foram evidenciados, assim como a história do padre José de Anchieta, que deixou seus passos pela cidade ao catequizar na região. Outro homenageado foi o futebolista Mané Garrincha, que visitou a cidade em 1963 em busca da cura das areias monazíticas.
A escola
Fundada em 1972, por José Coelho Damascena e Toninho Lobão, que se fantasiavam pelas ruas do bairro São Cristóvão, como um bloco de carnaval, em 1982 a Unidos de Barreiros se tornou escola de samba.