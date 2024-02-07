Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Carnaval
  • Unidos de Barreiros desce para o Grupo B do Carnaval de Vitória
Rebaixada

Unidos de Barreiros desce para o Grupo B do Carnaval de Vitória

Releitura do samba sobre Guarapari, que quase fez a escola ser campeã em 2009, não foi suficiente para conquistar os jurados desta vez

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 17:25

Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

07 fev 2024 às 17:25
Unidos de Barreiros recupera enredo de 2009 e leva o amor por Guarapari ao Sambão do Povo no Carnaval 2024
Com o céu clareando, a Unidos de Barreiros foi a sexta escola a desfilar já na manhã do sábado (3) Crédito: Rodrigo Gavini
O sucesso de 2009 não se repetiu em 2024 e a Unidos de Barreiros foi rebaixada para o Grupo B do Carnaval de Vitória, na apuração realizada nesta quarta-feira (7). Naquele ano, quando homenageou a cidade de Guarapari, a escola do bairro São Cristóvão, na Capital, chegou a ficar um tempo em primeiro lugar durante a distribuição das notas dos jurados no Grupo Especial, mas acabou na terceira colocação. Ainda assim, um excelente resultado, que também era esperado do último desfile. Mas, em vez de retornar à elite cantando a "Cidade Saúde", a agremiação caiu de posição, somando apenas 175,70 pontos, um décimo a menos que a Império de Fátima, que somou 175,80.

Veja Também

Imperatriz do Forte retorna para a elite do Carnaval de Vitória

  • CONFIRA AS NOTAS
  • 1º) Imperatriz do Forte: 179
  • 2º) Mocidade da Praia: 177,70
  • 3º) Andaraí: 177,60
  • 4º) São Torquato: 177,20
  • 5º) Independente de Eucalipto: 176,70
  • 6º) Império de Fátima: 175,80
  • 7º) Barreiros: 175,70
"Curtindo o sol, o mar e a natureza. Barreiros hoje é Guarapari" foi o enredo da escola, uma releitura da homenagem feita à cidade há 15 anos. A agremiação foi a sexta a desfilar, já na manhã do sábado (3), com o céu clareando. Ao todo, 800 componentes distribuídos em 15 alas e 2 alegorias fizeram o vermelho e branco da escola exaltar a história, beleza, cultura e lendas do município. Logo na comissão de frente, os povos nativos explicam a origem do nome da cidade por meio dos fundamentos indígenas: "Guara" se refere a um pássaro de plumagem vermelha e "Parim" representa a arma que era utilizada pelos indígenas para pescar.

Unidos de Barreiros foi a 6ª escola a desfilar no Sambão do Povo

Elementos da natureza, riquezas naturais e belezas da vida marinha de Guarapari também foram evidenciados, assim como a história do padre José de Anchieta, que deixou seus passos pela cidade ao catequizar na região. Outro homenageado foi o futebolista Mané Garrincha, que visitou a cidade em 1963 em busca da cura das areias monazíticas.

A escola

Fundada em 1972, por José Coelho Damascena e Toninho Lobão, que se fantasiavam pelas ruas do bairro São Cristóvão, como um bloco de carnaval, em 1982 a Unidos de Barreiros se tornou escola de samba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Sambão do Povo Desfile das Escolas de Samba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Plantas da sorte: 5 opções para colocar no trabalho e atrair prosperidade
Imagem de destaque
Gato tigrado: 6 raças que se destacam pela pelagem 
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados