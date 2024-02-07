Servidor é exonerado suspeito de vender ingressos falsos para o carnaval

Chuva no Sambão do Povo antes do início dos desfiles em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Prefeitura de Cariacica exonerou um assessor adjunto da Secretaria Municipal de Finanças, na última segunda-feira (5), apos relatos de que o servidor teria vendido ingressos falsos para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2024 no Sambão do Povo , realizados no último fim de semana, e também do Rio de Janeiro (RJ).

“A partir do momento em que tomou conhecimento dos fatos foi lavrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil e o referido servidor foi imediatamente exonerado das funções, conforme publicação no Diário Oficial do município desta terça-feira (6)”, informou a Prefeitura de Cariacica, em nota.

A Polícia Civil confirmou que um boletim de ocorrência foi registrado pela internet por uma das vítimas e validado pelo 7º Distrito Policial de Vila Velha na segunda-feira (5). A corporação disse que o caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas.

"A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, destacou.

A reportagem de A Gazeta tentou contato com o servidor afastado, mas não obteve o retorno. O espaço está aberto caso ele ou a defesa queiram se posicionar. O nome dele não está sendo divulgado porque ainda não há indiciamento pela Polícia Civil ou mandado de prisão contra ele.

Relato de vítimas

Umas das pessoas que relataram terem sido vítimas do homem é o jornalista e comentarista de carnaval Jace Theodoro. Ele disse que pagou R$ 900,00 ao assessor para assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro na próxima semana.

No boletim de ocorrência, está descrito o pagamento de duas parcelas, uma de R$ 400 e outra de R$ 500, com a garantia de que os ingressos seriam entregues até a próxima sexta-feira (9). Mas, desde que as denúncias surgiram, o servidor não responde mais às mensagens nas redes sociais.

Outro que diz ter sido vítima é o empresário Marlon Pitter, de 41 anos, que buscava comprar um espaço na área das mesas, no Sambão do Povo, para o desfile do grupo especial, no sábado (4). Ele teve um prejuízo de R$ 700.

"Entramos em contato, ele disse que tinha mesas para vender e o valor era R$ 1.430,00, com antecipação de R$ 700,00 até o dia 10 de dezembro e o restante perto do evento. Fizemos o pagamento e quando chegou perto do carnaval entrei em contato para saber se estava tudo certo, ele disse que sim", conta.