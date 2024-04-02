Jovem é preso por roubar adolescentes no Centro de Vila Velha

Correção A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, que o crime havia ocorrido no Parque da Prainha, mas as vítimas só estavam no local quando abordaram os agentes relatando sobre o roubo. O correto é que o assalto aconteceu em uma rua no Centro de Vila Velha. O título e o texto foram corrigidos.

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após assaltar duas adolescentes no Centro de Vila Velha, na noite da última segunda-feira (1°). Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito teria abordado as vítimas, de 16 e 17 anos, por volta das 21h na rua Henrique Moscoso

Conforme boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, a corporação estava fazendo patrulhamento no Parque da Prainha quando agentes foram abordados pelas jovens, que relataram sobre o roubo que sofreram no Centro de Vila Velha e contaram que o suspeito, identificado como Pedro Henrique dos Santos Pereira, estava de bicicleta no momento em que anunciou o assalto e exigiu que as vítimas entregassem seus pertences. Ele roubou uma bolsa pequena, três celulares e R$ 30 em espécie.

Ainda conforme relato, após o roubo, Pedro Henrique fugiu em direção ao bairro Glória. Durante patrulhamento, a Guarda Municipal identificou o jovem – a partir das características mencionadas pelas vítimas – e realizou a abordagem. Com o suspeito, os militares encontraram a bolsa, os celulares e o dinheiro.