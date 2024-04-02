Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em flagrante

Jovem é preso por roubar adolescentes no Centro de Vila Velha

Roubo ocorreu na noite desta segunda-feira (1°); Pedro Henrique dos Santos Pereira, de 18 anos, foi autuado e encaminhado para um presídio
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

02 abr 2024 às 10:08

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 10:08

Correção

02/04/2024 - 2:08
A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, que o crime havia ocorrido no Parque da Prainha, mas as vítimas só estavam no local quando abordaram os agentes relatando sobre o roubo. O correto é que o assalto aconteceu em uma rua no Centro de Vila Velha. O título e o texto foram corrigidos.
Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após assaltar duas adolescentes no Centro de Vila Velha, na noite da última segunda-feira (1°). Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito teria abordado as vítimas, de 16 e 17 anos, por volta das 21h na rua Henrique Moscoso
Conforme boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, a corporação estava fazendo patrulhamento no Parque da Prainha quando agentes foram abordados pelas jovens, que relataram sobre o roubo que sofreram no Centro de Vila Velha e contaram que o suspeito, identificado como Pedro Henrique dos Santos Pereira, estava de bicicleta no momento em que anunciou o assalto e exigiu que as vítimas entregassem seus pertences. Ele roubou uma bolsa pequena, três celulares e R$ 30 em espécie.
Ainda conforme relato, após o roubo, Pedro Henrique fugiu em direção ao bairro Glória. Durante patrulhamento, a Guarda Municipal identificou o jovem – a partir das características mencionadas pelas vítimas – e realizou a abordagem. Com o suspeito, os militares encontraram a bolsa, os celulares e o dinheiro.
Pedro Henrique foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por roubo e encaminhado ao Sistema Prisional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados