Quem são os detentos que fugiram do Complexo de Xuri em Vila Velha

Continuam as buscas por detentos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, na tarde de terça-feira (2). Entre os internos que escaparam da prisão estão acusados de tráfico de drogas, homicídios e roubos. No total, 11 homens fugiram, mas cinco foram recapturados:
- três deles foram alcançados por policiais momentos após a fuga, no dia 2 de abril
- o quarto foi detido na Serra pela Polícia Militar após denúncias de moradores, no dia 3 de abril
- o quinto foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal em Viana, no dia 4 de abril
Os 6 ainda foragidos
Os 5 presos já recapturados
Perfis
01
Claudiomar Ferreira dos Santos
Entrada no sistema prisional em 9 de outubro de 2021 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagem anterior, de setembro de 2013 a setembro de 2021.
02
Fabricio Freire de Oliveira
Deu entrada na prisão em 11 de abril de 2020 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagem anterior, de julho a novembro de 2019.
03
Paulo Victor Celeste Camponez
Entrada no sistema prisional em 26 de setembro de 2021 por tráfico de drogas. Tem passagem anterior, de setembro de 2015 a dezembro de 2020. Foi recapturado.
04
Lucas de Souza Silva
Entrada na prisão em 13 de agosto de 2020 por tráfico de drogas e homicídio. Já tem passagem anterior no sistema prisional, de julho a novembro de 2019.
05
Vagner Lima Almeida
Deu entrada no sistema prisional em 15 de outubro de 2018 por roubo, homicídio e tráfico de drogas. Foi recapturado na quarta-feira (3), no município da Serra.
06
Iury Souza Santos
Deu entrada no sistema prisional em 24 de setembro de 2019 por roubo e homicídio. Tem passagem anterior, de março de 2017 a outubro de 2018. Foi recapturado.
07
Luiz Augusto de Oliveira Abreu
Estava preso desde 14 de novembro de 2013 por homicídio. Foi recapturado.
08
Ricardo Bueno Neves Filho
Estava preso desde 10 de fevereiro de 2022 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagem anterior pelo sistema prisional, de abril de 2012 a dezembro de 2021.
09
Jhonata Teixeira Viegas
A Sejus não divulgou informações sobre quando foi preso e se há passagem anterior pelo sistema prisional.
10
Eduardo da Silva Santos
A Sejus não divulgou informações sobre quando foi preso e se há passagem anterior pelo sistema prisional. Foi recapturado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem a um ônibus em Viana.
11
Marcos Antônio Pereira Sena
A Sejus não divulgou informações sobre quando foi preso e se há passagem anterior pelo sistema prisional.
A fuga
As circunstâncias da fuga ainda são apuradas pela Secretaria de Estado da Justiça. O titular da pasta, Rafael Pacheco, adiantou em entrevista para A Gazeta que houve "falha humana", mas ainda não é possível afirmar se houve colaboração de profissionais do complexo ou no protocolo de segurança.
O grupo que fugiu trabalhava na fábrica de sapatos instalada na penitenciária. Os detentos serraram cadeados e tiveram acesso ao portão externo e alambrado, usando ferramentas de trabalho na confecção dos calçados.
Atualização
04/04/2024 - 12:29
A reportagem foi atualizada com a informação de mais duas recapturas realizadas. Seis presos ainda não foram encontrados.