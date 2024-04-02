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Quem são os detentos que fugiram do Complexo de Xuri em Vila Velha

Grupo trabalhava na fábrica de sapatos instalada no complexo penitenciário; detentos serraram cadeados e tiveram acesso ao portão central e alambrado
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 abr 2024 às 17:27

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 17:27

Continuam as buscas por detentos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, na tarde de terça-feira (2). Entre os internos que escaparam da prisão estão acusados de tráfico de drogas, homicídios e roubos. No total, 11 homens fugiram, mas cinco foram recapturados:

Os 6 ainda foragidos

Agora, cinco detentos seguem foragidos, segundo a Sejus
Fotos dos seis presos que ainda precisam ser recapturados Crédito: Divulgação | Sejus

Os 5 presos já recapturados

Paulo Victor Celeste Camponez, Luiz Augusto De Oliveira Abreu, Iury Souza Santos, Eduardo da Silva Santos e Vagner Lima Almeida foram recapturados
Paulo Victor Celeste Camponez, Luiz Augusto De Oliveira Abreu, Iury Souza Santos, Eduardo da Silva Santos e Vagner Lima Almeida foram recapturados Crédito: Divulgação | Sejus

Perfis

01

Claudiomar Ferreira dos Santos

Entrada no sistema prisional em 9 de outubro de 2021 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagem anterior, de setembro de 2013 a setembro de 2021. 

02

Fabricio Freire de Oliveira

Deu entrada na prisão em 11 de abril de 2020 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagem anterior, de julho a novembro de 2019. 

03

Paulo Victor Celeste Camponez

Entrada no sistema prisional em 26 de setembro de 2021 por tráfico de drogas. Tem passagem anterior, de setembro de 2015 a dezembro de 2020. Foi recapturado. 

04

Lucas de Souza Silva

Entrada na prisão em 13 de agosto de 2020 por tráfico de drogas e homicídio. Já tem passagem anterior no sistema prisional, de julho a novembro de 2019. 

05

Vagner Lima Almeida

Deu entrada no sistema prisional em 15 de outubro de 2018 por roubo, homicídio e tráfico de drogas. Foi recapturado na quarta-feira (3), no município da Serra. 

06

Iury Souza Santos

Deu entrada no sistema prisional em 24 de setembro de 2019 por roubo e homicídio. Tem passagem anterior, de março de 2017 a outubro de 2018. Foi recapturado. 

07

Luiz Augusto de Oliveira Abreu

Estava preso desde 14 de novembro de 2013 por homicídio. Foi recapturado. 

08

Ricardo Bueno Neves Filho

Estava preso desde 10 de fevereiro de 2022 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagem anterior pelo sistema prisional, de abril de 2012 a dezembro de 2021.

09

Jhonata Teixeira Viegas

A Sejus não divulgou informações sobre quando foi preso e se há passagem anterior pelo sistema prisional. 

10

Eduardo da Silva Santos

A Sejus não divulgou informações sobre quando foi preso e se há passagem anterior pelo sistema prisional. Foi recapturado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem a um ônibus em Viana.

11

Marcos Antônio Pereira Sena

A Sejus não divulgou informações sobre quando foi preso e se há passagem anterior pelo sistema prisional.

A fuga

As circunstâncias da fuga ainda são apuradas pela Secretaria de Estado da Justiça. O titular da pasta, Rafael Pacheco, adiantou em entrevista para A Gazeta que houve "falha humana", mas ainda não é possível afirmar se houve colaboração de profissionais do complexo ou no protocolo de segurança.
O grupo que fugiu trabalhava na fábrica de sapatos instalada na penitenciária. Os detentos serraram cadeados e tiveram acesso ao portão externo e alambrado, usando ferramentas de trabalho na confecção dos calçados.

Atualização

04/04/2024 - 12:29
A reportagem foi atualizada com a informação de mais duas recapturas realizadas. Seis presos ainda não foram encontrados.

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complexo prisional de xuri Sejus
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