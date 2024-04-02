Quem são os detentos que fugiram do Complexo de Xuri em Vila Velha

01

Claudiomar Ferreira dos Santos

Entrada no sistema prisional em 9 de outubro de 2021 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagem anterior, de setembro de 2013 a setembro de 2021.

02

Fabricio Freire de Oliveira

Deu entrada na prisão em 11 de abril de 2020 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagem anterior, de julho a novembro de 2019.

03

Paulo Victor Celeste Camponez

Entrada no sistema prisional em 26 de setembro de 2021 por tráfico de drogas. Tem passagem anterior, de setembro de 2015 a dezembro de 2020. Foi recapturado.

04

Lucas de Souza Silva

Entrada na prisão em 13 de agosto de 2020 por tráfico de drogas e homicídio. Já tem passagem anterior no sistema prisional, de julho a novembro de 2019.

05

Vagner Lima Almeida

06

Iury Souza Santos

Deu entrada no sistema prisional em 24 de setembro de 2019 por roubo e homicídio. Tem passagem anterior, de março de 2017 a outubro de 2018. Foi recapturado.

07

Luiz Augusto de Oliveira Abreu

Estava preso desde 14 de novembro de 2013 por homicídio. Foi recapturado.

08

Ricardo Bueno Neves Filho

Estava preso desde 10 de fevereiro de 2022 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagem anterior pelo sistema prisional, de abril de 2012 a dezembro de 2021.

09

Jhonata Teixeira Viegas

A Sejus não divulgou informações sobre quando foi preso e se há passagem anterior pelo sistema prisional.

10

Eduardo da Silva Santos

Foi recapturado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem a um ônibus em Viana. A Sejus não divulgou informações sobre quando foi preso e se há passagem anterior pelo sistema prisional.

11

Marcos Antônio Pereira Sena