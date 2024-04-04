Fugitivo do Complexo de Xuri é recapturado dentro de ônibus em Viana

Entre os 11 internos que escaparam da prisão estão acusados de tráfico de drogas, homicídios e roubo. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os detentos fugiram da fábrica de sapatos instalada na unidade prisional. Eles serraram cadeados, tiveram acesso ao portão externo e alambrado da penitenciária, utilizando ferramentas utilizados na confecção dos calçados.

A Sejus destacou que trabalha em conjunto com demais forças de segurança para identificar o paradeiro dos foragidos e aumentar as chances de recaptura. As circunstâncias da fuga continuam sendo apuradas, segundo a secretaria. Policiais penais trabalham na busca por detentos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, no início da tarde de terça-feira (2).