Fugitivo do Complexo de Xuri é recapturado dentro de ônibus em Viana

Mais um fugitivo da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, foi recapturado na manhã desta quinta-feira (4). Eduardo da Silva Santos é o quinto detento encontrado dos onze que haviam escapado do presídio nesta semana. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem a um ônibus em Viana.
Na noite de quarta-feira (3), um outro detento, Vagner Lima Almeida, foi recapturado na Serra pela Polícia Militar e já retornou ao sistema prisional. A Sejus explicou que seis detentos continuam foragidos. Policiais penais atuam nas buscas para localizar os fugitivos. A ação conta com a atuação de servidores da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP), Diretoria de Operações Táticas (DOT) e Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip).
Entre os 11 internos que escaparam da prisão estão acusados de tráfico de drogas, homicídios e roubo. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os detentos fugiram da fábrica de sapatos instalada na unidade prisional. Eles serraram cadeados, tiveram acesso ao portão externo e alambrado da penitenciária, utilizando ferramentas utilizados na confecção dos calçados.
A Sejus destacou que trabalha em conjunto com demais forças de segurança para identificar o paradeiro dos foragidos e aumentar as chances de recaptura. As circunstâncias da fuga continuam sendo apuradas, segundo a secretaria. Policiais penais trabalham na busca por detentos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, no início da tarde de terça-feira (2).