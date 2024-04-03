Fugitivo do Complexo de Xuri em Vila Velha é recapturado na Serra

01

Claudiomar Ferreira dos Santos

Entrada no sistema prisional em 9 de outubro de 2021 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagens anteriores de setembro de 2013 a setembro de 2021.

02

Fabricio Freire de Oliveira

Deu entrada na prisão em 11 de abril de 2020 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagens anteriores de julho a novembro de 2019.

03

Paulo Victor Celeste Camponez

Entrada no sistema prisional em 26 de setembro de 2021 por tráfico de drogas. Tem passagens anteriores de setembro de 2015 a dezembro de 2020. Foi recapturado.

04

Lucas de Souza Silva

Entrada na prisão em 13 de agosto de 2020 por tráfico de drogas e homicídio. Já tem outras passagens pelo sistema prisional de julho a novembro de 2019.

05

Iury Souza Santos

Deu entrada no sistema prisional em 24 de setembro de 2019 por roubo e homicídio. Tem passagens anteriores de março de 2017 a outubro de 2018. Foi recapturado.

06

Luiz Augusto de Oliveira Abreu

Estava preso desde 14 de novembro de 2013 por homicídio. Foi recapturado.

07

Ricardo Bueno Neves Filho

Estava preso desde 10 de fevereiro de 2022 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagens anteriores pelo sistema prisional de abril de 2012 a dezembro de 2021.

08

Jhonata Teixeira Viegas

Não há informações sobre quando foi preso e sobre as passagens.

09

Eduardo da Silva Santos

Não há informações sobre quando foi preso e sobre as passagens.

10

Marcos Antônio Pereira Sena

Não há informações sobre quando foi preso e sobre as passagens.

11

Vagner Lima Almeida