Um dos oito detentos que integra o grupo de fugitivos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, desde a fuga na terça-feira (3) foi recapturado. O presidiário, identificado como Vagner Lima Almeida, estava na Serra quando foi encontrado no começo da noite desta quarta-feira (3) pela Polícia Militar após denúncias de moradores.
Vagner fugiu junto a outros dez presos no início da tarde de terça-feira (2) da fábrica de sapatos instalada na unidade prisional. Eles serraram cadeados e tiveram acesso ao portão externo e alambrado da penitenciária. Logo após a fuga, três foram recapturados três: Paulo Victor Celeste Camponez, Luiz Augusto de Oliveira Abreu e Iury Souza Santos.
Agora sete detentos continuam foragidos e a Secretária de Justiça (Sejus) do Espírito Santo está apurando as circunstâncias da fuga. Conforme a Sejus, a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional da Serra.
"Policiais penais atuam nas buscas para localizar os fugitivos. A ação conta com a atuação de servidores da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP), Diretoria de Operações Táticas (DOT) e Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip). A Sejus trabalha em conjunto com demais forças de segurança para identificar o paradeiro dos foragidos e aumentar as chances de recaptura", frisou o órgão.
Fugitivo do Complexo de Xuri em Vila Velha é recapturado na Serra
Quem são os detentos que fugiram
Policiais penais trabalham na busca por sete detentos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, no início da tarde desta terça-feira (2). Entre os internos que escaparam da prisão estão acusados de tráfico de drogas, homicídios e roubo. No total, 11 homens fugiram, mas três deles foram recapturados logo em seguida.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os detentos fugiram da fábrica de sapatos instalada na unidade prisional. Eles serraram cadeados, tiveram acesso ao portão externo e alambrado da penitenciária, utilizando ferramentas utilizados na confecção dos calçados.
Já capturados
Os que ainda estão foragidos:
Ainda de acordo com a Sejus, as circunstâncias da fuga continuam em apuração. Policiais penais atuam nas buscas em toda a região do Complexo para localizar os fugitivos. A ação conta com servidores da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) e Diretoria de Operações Táticas (DOT), com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
Quem são os fugitivos:
01
Claudiomar Ferreira dos Santos
Entrada no sistema prisional em 9 de outubro de 2021 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagens anteriores de setembro de 2013 a setembro de 2021.
02
Fabricio Freire de Oliveira
Deu entrada na prisão em 11 de abril de 2020 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagens anteriores de julho a novembro de 2019.
03
Paulo Victor Celeste Camponez
Entrada no sistema prisional em 26 de setembro de 2021 por tráfico de drogas. Tem passagens anteriores de setembro de 2015 a dezembro de 2020. Foi recapturado.
04
Lucas de Souza Silva
Entrada na prisão em 13 de agosto de 2020 por tráfico de drogas e homicídio. Já tem outras passagens pelo sistema prisional de julho a novembro de 2019.
05
Iury Souza Santos
Deu entrada no sistema prisional em 24 de setembro de 2019 por roubo e homicídio. Tem passagens anteriores de março de 2017 a outubro de 2018. Foi recapturado.
06
Luiz Augusto de Oliveira Abreu
Estava preso desde 14 de novembro de 2013 por homicídio. Foi recapturado.
07
Ricardo Bueno Neves Filho
Estava preso desde 10 de fevereiro de 2022 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagens anteriores pelo sistema prisional de abril de 2012 a dezembro de 2021.
08
Jhonata Teixeira Viegas
Não há informações sobre quando foi preso e sobre as passagens.
09
Eduardo da Silva Santos
Não há informações sobre quando foi preso e sobre as passagens.
10
Marcos Antônio Pereira Sena
Não há informações sobre quando foi preso e sobre as passagens.
11
Vagner Lima Almeida
Deu entrada no sistema prisional em 15 de outubro de 2018 por roubo, homicídio e tráfico de drogas.