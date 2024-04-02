Onze internos fogem da cadeia no Complexo de Xuri, em Vila Velha

Ainda de acordo com a Sejus, as circunstâncias da fuga ainda são apuradas. Policiais penais atuam nas buscas em toda a região do complexo para localizar os fugitivos. A ação conta com servidores da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) e Diretoria de Operações Táticas (DOT), com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).