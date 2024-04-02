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Grande Vitória

Onze internos fogem da cadeia no Complexo de Xuri, em Vila Velha

Os detentos fugiram de uma fábrica de sapatos instalada na unidade prisional. Eles serraram cadeados e tiveram acesso ao portão externo e alambrado da penitenciária
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 abr 2024 às 15:36

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 15:36

Onze detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, no início da tarde desta terça-feira (2). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os internos fugiram de uma fábrica de sapatos instalada na unidade prisional. Eles serraram cadeados e tiveram acesso ao portão externo e alambrado da penitenciária. 
Logo após a fuga, três foram recapturados três: Paulo Victor Celeste Camponez, Luiz Augusto de Oliveira Abreu e Iury Souza Santos. 
Paulo Victor Celeste Camponez, Luiz Augusto De Oliveira Abreu e Iury Souza Santos
Foram recapturados Paulo Victor Celeste Camponez, Luiz Augusto De Oliveira Abreu, e Iury Souza Santos Crédito: Divulgação | Sejus
Ainda de acordo com a Sejus, as circunstâncias da fuga ainda são apuradas. Policiais penais atuam nas buscas em toda a região do complexo para localizar os fugitivos. A ação conta com servidores da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) e Diretoria de Operações Táticas (DOT), com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
Onze internos fogem da cadeia no Complexo de Xuri, em Vila Velha

As fugas desta terça-feira

Claudiomar Ferreira Dos Santos, Fabricio Freire De Oliveira, Lucas De Souza Silva, Vagner Lima Almeida, Ricardo Bueno Neves Filho, Eduardo da Silva Santos; Jhonata Teixeira Viegas; Ricardo Bueno Neves Filho
Conseguiram fugir nesta terça-feira e ainda não foram recapturados Crédito: Divulgação | Sejus
Os oito detentos da imagem acima são os que ainda não foram recapturados.

Outras fugas

Os 14 detentos que fugiram de presídios em Vila Velha e na Serra
14 detentos que fugiram do complexo há menos de um ano Crédito: Montagem | A Gazeta
Há menos de um ano, outras duas fugas foram registradas no sistema prisional capixaba. No dia 6 de setembro de 2023, sete internos conseguiram sair do Centro de Detenção da Serra (CDP), por meio da abertura de ventilação da cela — que é voltada para o pátio externo da unidade e cercado por alambrados — e foi constatada no momento da contagem de internos da galeria.
Entre os fugitivos havia acusados de crimes sexuais, homicídios e tráfico de drogas. Um deles era Vinicius Florêncio dos Santos, mandante do assassinato do soldado da Polícia Militar Fernando da Cruz Comper. O crime aconteceu em 9 de fevereiro de 2022 e Vinicius foi preso quatro meses depois.
No dia 11 de setembro, mais sete detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri. A Sejus explicou que os internos serraram a grade da cela e escalaram o muro para fugir da unidade. 

Correção

02/04/2024 - 6:22
A Sejus informou anteriormente a fuga de oito presos, mas, na verdade, 11 conseguiram sair do presídio, porém três deles foram recapturados momentos depois. O título e o texto foram corrigidos.

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complexo prisional de xuri Sejus
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