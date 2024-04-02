Onze detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, no início da tarde desta terça-feira (2). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os internos fugiram de uma fábrica de sapatos instalada na unidade prisional. Eles serraram cadeados e tiveram acesso ao portão externo e alambrado da penitenciária.
Logo após a fuga, três foram recapturados três: Paulo Victor Celeste Camponez, Luiz Augusto de Oliveira Abreu e Iury Souza Santos.
Ainda de acordo com a Sejus, as circunstâncias da fuga ainda são apuradas. Policiais penais atuam nas buscas em toda a região do complexo para localizar os fugitivos. A ação conta com servidores da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) e Diretoria de Operações Táticas (DOT), com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
Onze internos fogem da cadeia no Complexo de Xuri, em Vila Velha
As fugas desta terça-feira
Os oito detentos da imagem acima são os que ainda não foram recapturados.
Outras fugas
Há menos de um ano, outras duas fugas foram registradas no sistema prisional capixaba. No dia 6 de setembro de 2023, sete internos conseguiram sair do Centro de Detenção da Serra (CDP), por meio da abertura de ventilação da cela — que é voltada para o pátio externo da unidade e cercado por alambrados — e foi constatada no momento da contagem de internos da galeria.
Entre os fugitivos havia acusados de crimes sexuais, homicídios e tráfico de drogas. Um deles era Vinicius Florêncio dos Santos, mandante do assassinato do soldado da Polícia Militar Fernando da Cruz Comper. O crime aconteceu em 9 de fevereiro de 2022 e Vinicius foi preso quatro meses depois.
No dia 11 de setembro, mais sete detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri. A Sejus explicou que os internos serraram a grade da cela e escalaram o muro para fugir da unidade.
Correção
02/04/2024 - 6:22
A Sejus informou anteriormente a fuga de oito presos, mas, na verdade, 11 conseguiram sair do presídio, porém três deles foram recapturados momentos depois. O título e o texto foram corrigidos.