“O que a gente pode dizer é em falha humana”, diz secretário de Justiça do ES

A Gazeta que as O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, disse à reportagem deque as fugas que ocorreram na terça-feira (2), na Penitenciária Estadual de Vila Velha 3 , no Complexo de Xuri, foram por conta de falha humana. No entanto, segundo Pacheco, ainda é cedo para afirmar se houve participação de servidores ou outras pessoas.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ), os onze internos fugiram de uma fábrica de sapatos instalada na unidade prisional. Eles serraram cadeados e tiveram acesso ao portão externo e alambrado da penitenciária. Logo após a fuga, três foram recapturados: Paulo Victor Celeste Camponez, Luiz Augusto de Oliveira Abreu e Iury Souza Santos.

"O que a gente já pode dizer é em falha humana, em quebra de procedimentos. Isso é sem dúvida. Eu estou afirmando. Ou de falha no procedimento de segurança, ou de falha humana" Rafael Pacheco - Secretário de Estado da Justiça

O chefe da Sejus não descartou a possibilidade de envolvimento de profissionais da unidade para que a fuga ocorresse.

"Então, a gente pode trabalhar nesse momento uma negligência. Isso é definitivo? É cedo. A gente pode evoluir para uma participação. Há elementos que indiquem isso neste momento? Não, não há, mas posso afirmar que não houve? Também não", aponta Pacheco.

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O secretário destaca que, mesmo diante das fugas, vem trabalhando para que evitar que aconteça e que todas as medidas estão sendo tomadas para recapturas dos fugitivos.

“Eu quero fuga zero. A função, a princípio, do sistema prisional é a custódia do preso. Então quando um evento desse acontece, fico triste, porque não trabalhamos para isso. A gente se dedica muito. Nosso compromisso com a sociedade capixaba é que para isso (fugas) não aconteça. Infelizmente aconteceu, mas vamos fazer o máximo dos nossos esforços", disse.

veja acima) que Na manhã desta quarta-feira (3), Rafael Pacheco já havia dito () que a apuração dos fatos estava sendo feita . "Quanto às medidas de recaptura, os serviços de inteligência estão se comunicando e a atuação de todas as forças de segurança estão concentradas na expectativa de fazer essas recapturas", explicou.

Fugas em Xuri

Onze detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, no início da tarde de terça-feira (2). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os internos fugiram de uma fábrica de sapatos instalada na unidade prisional. Eles serraram cadeados e tiveram acesso ao portão externo e alambrado da penitenciária.

Entre os internos que escaparam da prisão estão acusados de tráfico de drogas, homicídios e roubo.

Logo após a fuga, três foram recapturados três: Paulo Victor Celeste Camponez, Luiz Augusto de Oliveira Abreu e Iury Souza Santos.

Paulo Victor Celeste Camponez, Luiz Augusto De Oliveira Abreu, e Iury Souza Santos Crédito: Divulgação | Sejus

As circunstâncias da fuga ainda são apuradas. Policiais penais atuam nas buscas em toda a região do complexo para localizar os fugitivos. A ação conta com servidores da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) e Diretoria de Operações Táticas (DOT), com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

Os que ainda estão foragidos: