Secretário de Estado da Justiça fala sobre nova fuga de presos no ES

Após a fuga de detentos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri, no início da tarde de terça-feira (2), o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, explicou que todas as medidas estão sendo tomadas para recapturas. No total, foram 11 fugas, mas três dos internos foram localizados logo em seguida. Oito deles seguem sendo procurados.
"A apuração dos fatos do que realmente aconteceu já está sendo feita e esperamos esclarecer a dinâmica dos fatos em breve. Quanto às medidas de recaptura, os serviços de inteligência estão se comunicando e a atuação de todas as forças de segurança estão concentradas na expectativa de fazer essas recapturas", explicou.
As fugas
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os detentos fugiram da fábrica de sapatos instalada na unidade prisional. Eles serraram cadeados, tiveram acesso ao portão externo e alambrado da penitenciária, usando ferramentas utilizadas na confecção dos calçados. Os internos que escaparam da prisão são acusados de tráfico de drogas, homicídios e roubos.
Ainda foragidos
01
Claudiomar Ferreira dos Santos
Entrada no sistema prisional em 9 de outubro de 2021 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagens anteriores de setembro de 2013 a setembro de 2021.
02
Fabricio Freire de Oliveira
Deu entrada na prisão em 11 de abril de 2020 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagens anteriores de julho a novembro de 2019.
03
Paulo Victor Celeste Camponez
Entrada no sistema prisional em 26 de setembro de 2021 por tráfico de drogas. Tem passagens anteriores de setembro de 2015 a dezembro de 2020. Foi recapturado.
04
Lucas de Souza Silva
Entrada na prisão em 13 de agosto de 2020 por tráfico de drogas e homicídio. Já tem outras passagens pelo sistema prisional de julho a novembro de 2019.
05
Vagner Lima Almeida
Deu entrada no sistema prisional em 15 de outubro de 2018 por roubo, homicídio e tráfico de drogas.
06
Iury Souza Santos
Deu entrada no sistema prisional em 24 de setembro de 2019 por roubo e homicídio. Tem passagens anteriores de março de 2017 a outubro de 2018. Foi recapturado.
07
Luiz Augusto de Oliveira Abreu
Estava preso desde 14 de novembro de 2013 por homicídio. Foi recapturado.
08
Ricardo Bueno Neves Filho
Estava preso desde 10 de fevereiro de 2022 por tráfico de drogas e homicídio. Há passagens anteriores pelo sistema prisional de abril de 2012 a dezembro de 2021.
09
Jhonata Teixeira Viegas
Não há informações sobre quando foi preso e sobre as passagens.
10
Eduardo da Silva Santos
Não há informações sobre quando foi preso e sobre as passagens.
11
Marcos Antônio Pereira Sena
Não há informações sobre quando foi preso e sobre as passagens.