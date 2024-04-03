Homem é assassinado por colega de trabalho em fábrica de Nova Venécia

Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros no bairro Bonfim, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde de terça-feira (2). A reportagem de A Gazeta apurou com a Polícia Militar que o crime aconteceu no local onde vítima e suspeito trabalhavam, em uma fábrica de cerâmicas. O autor dos disparos tentou fugir em uma moto, mas acabou preso.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e constatou a morte do homem. Policiais foram informados que um indivíduo de 35 anos efetuou os disparos. A descrição do indivíduo foi repassada para outras equipes da PM e, pouco tempo depois, ele foi localizado no distrito de Santa Maria, em São Mateus. Com ele havia uma pistola calibre 35 sem munições e uma faca.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante por homicídio por meio que impossibilitou a defesa da vítima e porte ilegal de arma. Após os procedimentos, ele será encaminhado ao sistema prisional.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.