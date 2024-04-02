'Salvo pela mão de Deus', diz médico 'engolido' por cratera em Cachoeiro

veja vídeo acima). O médico de 84 anos 'engolido' por uma cratera na manhã da última segunda-feira (1º) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, depois que a calçada por onde ele passava cedeu, disse ter sido salvo pela "mão de Deus" naquele momento. Além da queda sofrida, Eurípedes Fernandes de Melo ainda foi atingido por escombros de um muro que desabou por conta do rompimento do chão ().

O filho dele deu entrevista à reportagem da TV Gazeta Sul e contou o que o pai lhe disse, e afirmou que o ortopedista passou por um "verdadeiro milagre".

Alberto contou que o pai havia ido buscar um exame e o acidente aconteceu quando Eurípedes retornava para um estacionamento na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, para pegar o carro

“Me chamaram no consultório falando que meu pai havia se acidentado. Quando cheguei ele já estava fora do buraco e, depois, ao ver as imagens, minha primeira reação foi pensar: "Meu pai está morto". Ele me falou que viu o muro vindo em cima dele e que parou a poucos centímetros do peito dele. Ele disse que foi a 'mão de Deus' que o salvou, falei com ele que foi um milagre vivo, um verdadeiro milagre”, disse o também médico ortopedista Alberto Soeiro.

Estado de saúde

Após ser socorrido por um ambulância e levado ao hospital, foi detectado uma fratura em sua perna. Ainda na segunda-feira, segundo o filho, ele passou por cirurgia. Ele segue internado na UTI em um hospital particular da cidade e sendo o filho, deve ir para um quarto ainda nesta terça-feira (2).

Ortopedista Eurípedes Fernandes de Melo segue internado Crédito: Alberto Soeiro

“Ele falou para mim ontem: descobre o nome das pessoas que me tiraram daquele buraco e agradece. Eu não sabia que meu pai era tão querido, ele tem 60 anos de médico, eu tenho 30. Não sabia que era tão bem quisto na cidade e até de outros estados me ligaram”, disse o filho à reportagem da TV Gazeta Sul.