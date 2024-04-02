Polícia investiga morte de criança encontrada em rio de Pedro Canário

Segundo os bombeiros, as buscas pela iniciaram pela manhã, no bairro Lionório I. A atuação começou a partir do ponto onde a bicicleta do menino foi encontrada. Também foram achados roupas e a mochila da criança na beira do rio. Os militares então realizaram buscas dentro do manancial, localizando o corpo da criança a cerca de um quilômetro de distância do ponto inicial.