Polícia investiga morte de criança encontrada em rio de Pedro Canário

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança encontrada, nesta terça-feira (2), em um rio de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, drones e uma embarcação foram utilizados nas buscas pelo menino, que não teve idade e nome divulgados.
Segundo os bombeiros, as buscas pela iniciaram pela manhã, no bairro Lionório I. A atuação começou a partir do ponto onde a bicicleta do menino foi encontrada. Também foram achados roupas e a mochila da criança na beira do rio. Os militares então realizaram buscas dentro do manancial, localizando o corpo da criança a cerca de um quilômetro de distância do ponto inicial.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, em nota, que o caso foi registrado como morte a esclarecer. O corpo do menino foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.