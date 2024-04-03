Britânico no ES agride ex, xinga PMs em inglês e diz não poder ser preso

Um britânico de 36 anos foi detido em Vitória após agredir a ex-namorada, furtar e se envolver em um acidente com o carro dela, e ainda xingar os policiais militares que foram atender a ocorrência. No trajeto até a delegacia, ele fez ameaças, dizendo que iria acabar com a carreira dos agentes e que não podia ser preso por ser da Inglaterra.

O caso aconteceu em Jardim Camburi , na noite de terça-feira (2). Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram chamados para atender uma ocorrência de briga entre um casal, com um carro acidentado na Rodovia Norte-Sul.

Os militares entraram em contato com a vítima, de 28 anos. A mulher relatou que o ex-namorado, Samuel Edward L. Cox, havia furtado o carro dela. Ao perguntar a ele onde o veículo estava, o homem deu um soco no rosto e nas costas dela. Depois, se envolveu em um acidente na Norte-Sul. Ele chegou a abandonar o automóvel em um posto de combustível. Veja:

O suspeito não falava português, então os policiais conversaram com ele em inglês. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o britânico disse que não sabia de carro nenhum e negou a agressão. A vítima afirmou que queria representar contra o ex, e que iria até a delegacia com a equipe. Foi aí que os xingamentos começaram.

No momento em que os policiais falaram que o suspeito teria que ir para a delegacia, o estrangeiro começou a negar que iria, dizendo que não podia ser preso pois era do Reino Unido. Em seguida, o homem foi algemado e colocado no compartimento de segurança da viatura.

No trajeto para a delegacia, o suspeito foi xingando os policiais. Ele dizia que iria acabar com a carreira deles, pois era da Inglaterra, e que os policiais tinham que "olhar a raça dele". Veja abaixo as frases declaradas por ele que foram descritas no boletim de ocorrência:

"You guys are in really f****** trouble" = Vocês estão f******



"I'm gonna f*** your career" = Eu vou f**** a carreira de vocês



"Look at my race" = Olha a minha raça



"I'm from England! You should'nt do this to me" = Eu sou da Inglaterra! Vocês não deveriam fazer isso comigo

Queda

Já na delegacia, segundo o boletim, enquanto os policiais faziam a ocorrência, o suspeito foi beber água no bebedouro, apertou o botão com o pé (já que estava algemado), se desequilibrou e bateu com o peito em uma prateleira. Ele teve que ser levado até o Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá para fazer um curativo. Lá, a médica notou que o olho dele estava inchado, segundo os militares, devido ao acidente com o carro da ex.

O suspeito, no entanto, contou outra versão: disse que foi agredido pela ex e que teria ficado desacordado. Por isso, a médica orientou que ele fosse para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), onde o homem passou por uma tomografia, que não apontou nada, e recebeu alta. Só depois disso é que ele voltou para a delegacia.