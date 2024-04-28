Jovem é morto a tiros enquanto andava de bicicleta em Vila Velha

Um jovem de aproximadamente 26 anos foi morto na noite de sábado (27), enquanto andava de bicicleta em Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 23 horas, na Rua São José, no bairro Dom João Batista. Nenhum suspeito foi preso pela polícia.
O rapaz, que não foi identificado pela polícia, foi abordado por um carro que vinha na mesma direção. O homem que efetuou os disparos estava com a cabeça coberta por uma camisa. Os tiros atingiram a cabeça da vítima, que morreu no local.
Moradores do bairro disseram à TV Gazeta que o rapaz era novo no bairro, mas ninguém sabia o nome nem de onde ele tinha vindo. Eles acreditam que o jovem trabalhava para o tráfico.
Há dez dias, um outro rapaz foi assassinado da mesma maneira no bairro, porém em um terreno usado como ponto de venda de drogas. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta.