Jovem é morto a tiros ao visitar namorada em Santo Antônio, Vitória

Um jovem de 20 anos, identificado como Arthur Santos Gomes, foi assassinado a tiros no bairro Santo Antônio, em Vitória, na noite desta quinta-feira (18). Tudo aconteceu quando o rapaz foi visitar a namorada e acabou sendo surpreendido com os disparos, que o atingiram principalmente na cabeça, conforme apuração da TV Gazeta. Os tiros foram tantos que a polícia teve dificuldade de contabilizar.
Testemunhas contaram que dois homens praticaram o crime, tendo um deles uma metralhadora, na frente da casa da companheira dele. Os bandidos o chamaram no portão de caso, momento que o crime aconteceu. Antes de matá-lo, a dupla tirou uma foto de Arthur e, em seguida, o executaram e fugiram por um beco. Para ter certeza que ele já estava sem vida, os bandidos voltaram ao local cinco minutos depois para atirar novamente na vítima, como forma de garantir a morte, segundo apuração da TV Gazeta.
O tio de Arthur contou à polícia que o sobrinho foi ao local somente para ver a namorada, pois não mora na região. O parente confirmou ainda que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas.
O caso segue em investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de (DHPP) de Vitória, conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares, de acordo com a Polícia Civil.