Jovem é morto a tiros ao visitar namorada em Santo Antônio, Vitória

Testemunhas contaram que dois homens praticaram o crime, tendo um deles uma metralhadora, na frente da casa da companheira dele. Os bandidos o chamaram no portão de caso, momento que o crime aconteceu. Antes de matá-lo, a dupla tirou uma foto de Arthur e, em seguida, o executaram e fugiram por um beco. Para ter certeza que ele já estava sem vida, os bandidos voltaram ao local cinco minutos depois para atirar novamente na vítima, como forma de garantir a morte, segundo apuração da TV Gazeta.