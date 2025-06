Na bagagem

Passageira é presa levando drogas em ônibus que seguia do RJ para o ES

Ao ser abordada, suspeita confessou que estava transportando cerca de 10kg de maconha da capital fluminense para a cidade de Alegre

Uma mulher foi presa por carregar drogas dentro da bagagem em um ônibus interestadual que vinha da capital do Rio de Janeiro para o Espírito Santo na noite de terça-feira (10). O flagrante aconteceu na BR 040, no município de Areal, localizado na região serrana do Rio, quando policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram o veículo durante uma fiscalização.>