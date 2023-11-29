Ataques em Vitória: 'Rivalidade entre traficantes se acirrou', diz Ramalho

Quem mora em algumas comunidades de Vitória vive constantemente em meio do fogo cruzado protagonizado por facções rivais da Capital capixaba. Mesmo com a prisão de importantes lideranças do tráfico de drogas, vários confrontos armados ainda ocorrem, o que provoca medo nos moradores e desafia as forças de segurança do Espírito Santo

E esses ataques, segundo o coronel Alexandre Ramalho, começaram a se intensificar ainda mais no mês passado. "De outubro para cá, temos visto uma rivalidade que se acirrou entre duas organizações criminosas, que viviam nas suas atividades ilícitas e não se confrontavam", disse, em entrevista para a TV Gazeta.

Para o secretário de Segurança Pública do Estado, os disparos em Tabuazeiro foram uma forma de intimidar os rivais. Ramalho não descarta, no entanto, que possa ser uma reação à prisão de Luan Vera, o segundo criminoso mais procurado do Espírito Santo. O irmão dele, Gabriel Gomes Faria, também está preso.

"Lideranças do Rio de Janeiro vieram para coordenar esses confrontos, que ora ataca Itararé, ora o Morro do Macaco e Tabuazeiro" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança do Estado

Prisões importantes

Entre as prisões consideradas importantes para desarticular o tráfico em Vitória estão as dos conhecidos como ‘Irmãos Veras': Luan Gomes de Faria, Kamu, e Gabriel Gomes Faria, o Buti, que aconteceram, respectivamente, em 25 de outubro e 24 de novembro. Os dois comandava a facção Terceiro Comando Puro (TCP), originária do Rio de Janeiro, e principal rival do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Luan era considerado a ‘'cabeça'’ do grupo criminoso, e Buti apontado como articulador dos ataques da organização em território capixaba, tendo ambos, por meio da organização, o controle dos bairros Itararé, Cruzamento, Conquista e Tabuazeiro.

Na época da prisão de Kamu, o delegado Romualdo Gianordoli, superintendente de Polícia Especializada (SPE), afirmou que, com a prisão deles, um lado das disputas entre facções estava sendo desarticulada.

Tiroteio nesta terça (28) assustou moradores do bairro Tabuazeiro Crédito: Leitor | A Gazeta