Escola tem aulas suspensas após ter muro atingido por tiros em Vitória

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ceciliano Abel de Almeida, que fica em Itararé, Vitória, teve as aulas suspensas após um suspeito passar atirando na rua, na manhã desta segunda-feira (27). Pelo menos dois tiros atingiram o muro da unidade de ensino.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, testemunhas contaram que pouco depois das 6h30, horário de entrada dos alunos, o homem passou em uma motocicleta. A polícia acredita que tenha sido mais um ataque de traficantes.
Além do muro da escola, um tiro também pegou no vidro de um carro e quase atingiu a janela de um prédio. Após o ataque, policiais militares ficaram na principal praça do bairro para reforçar a segurança.
Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que "a Guarda Civil Municipal de Vitória reforçou o patrulhamento nas proximidades das escolas e unidades de saúde de Itararé. A Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ceciliano Abel de Almeida, em Itararé. Já a Secretaria de Saúde informa que unidade básica de saúde do bairro funciona normalmente".
Na última sexta-feira (24), a principal liderança do tráfico de Itararé foi presa. Luan Gomes Faria, um dos "Irmãos Vera," era o segundo traficante mais procurado do Espírito Santo. Para moradores, o ataque desta segunda-feira, depois da prisão do chefe do tráfico na semana passada, pode ser um recado da facção rival que busca dominar o tráfico no bairro Itararé. Ninguém foi preso.