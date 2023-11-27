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Itararé

Escola tem aulas suspensas após ter muro atingido por tiros em Vitória

Disparos chegaram a pegar no muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ceciliano Abel de Almeida, na manhã desta segunda-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2023 às 11:39

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 11:39

Muro de escola em Itararé, Vitória, ficou com marca de tiros nesta segunda-feira (27)
Muro de escola em Itararé, Vitória, ficou com marca de tiro nesta segunda-feira (27) Crédito: Oliveira Alves
A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ceciliano Abel de Almeida, que fica em Itararé, Vitória, teve as aulas suspensas após um suspeito passar atirando na rua, na manhã desta segunda-feira (27). Pelo menos dois tiros atingiram o muro da unidade de ensino. 
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, testemunhas contaram que pouco depois das 6h30, horário de entrada dos alunos, o homem passou em uma motocicleta. A polícia acredita que tenha sido mais um ataque de traficantes. 
Além do muro da escola, um tiro também pegou no vidro de um carro e quase atingiu a janela de um prédio. Após o ataque, policiais militares ficaram na principal praça do bairro para reforçar a segurança. 
Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que "a Guarda Civil Municipal de Vitória reforçou o patrulhamento nas proximidades das escolas e unidades de saúde de Itararé. A Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ceciliano Abel de Almeida, em Itararé. Já a Secretaria de Saúde informa que unidade básica de saúde do bairro funciona normalmente".
Muro de escola em Itararé, Vitória, ficou com marca de tiros nesta segunda-feira (27)
Equipe da TV Gazeta flagrou pelo menos duas marcas de tiros em muro de escola Crédito: Oliveira Alves
Na última sexta-feira (24), a principal liderança do tráfico de Itararé foi presa. Luan Gomes Faria, um dos "Irmãos Vera," era o segundo traficante mais procurado do Espírito Santo. Para moradores, o ataque desta segunda-feira, depois da prisão do chefe do tráfico na semana passada, pode ser um recado da facção rival que busca dominar o tráfico no bairro Itararé. Ninguém foi preso.

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