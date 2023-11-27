Escola tem aulas suspensas após ter muro atingido por tiros em Vitória

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta , testemunhas contaram que pouco depois das 6h30, horário de entrada dos alunos, o homem passou em uma motocicleta. A polícia acredita que tenha sido mais um ataque de traficantes.

Além do muro da escola, um tiro também pegou no vidro de um carro e quase atingiu a janela de um prédio. Após o ataque, policiais militares ficaram na principal praça do bairro para reforçar a segurança.