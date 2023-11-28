Adolescente é baleado durante ataque de facção em bairro de Vitória Crédito: Oliveira Alves

Um adolescente de 15 anos foi baleado no meio da rua durante um ataque a tiros na noite de segunda-feira (28), no bairro Jabour, em Vitória. Os disparos aconteceram por volta de 19h, em uma via com bastante movimento e a motivação seria a disputa pelo tráfico de drogas na região.

Testemunhas contaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que esteve no local, que um homem de bicicleta seria o autor dos tiros. O suspeito teria chegado e disparado contra dois adolescentes. Um dos jovens, um menor de 15 anos, estava em frente da casa do avô e foi atingido na perna e na virilha.

O jovem contou à polícia que era morador do bairro Vila Nova de Colares, na Serra, mas se mudou para a casa do avô, em Jabour, após se envolver com o tráfico de drogas. Segundo o relato do adolescente, após se mudar para a região, ele acabou se envolvendo com o crime novamente e que traficantes de uma facção rival teriam tentado matá-lo.

Durante o ataque, os tiros chegaram a atingir diversas residências, muros e portões de garagem e de entrada. Um morador chegou a ter o parachoque do veículo atingido no momento dos disparos.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber mais informações sobre a ocorrência. Por nota, a PM informou que na noite de que o adolescente de 15 anos, baleado no ataque, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Carapina, Serra. Ele foi transferido para o Hospital Infantil Milena Gotard, no bairro Bento Ferreira, Vitória.

Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação policial ressaltou, por nota, que mais detalhes da ocorrência não serão informados para preservar a investigação.