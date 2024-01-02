Polícia apreendeu 12 fuzis em intervalo de dois meses no ES

Só na Capital eram onze armas à disposição do tráfico de drogas nos bairros Bonfim (1), Santa Helena (1), Santos Dumont (1), Ariovaldo Favalessa (1), Nova Palestina (1), Morro do Macaco (1), Bairro da Penha (2), Morro da Garrafa (1), Morro da Floresta (1) e Santos Reis (1). Já no município canela-verde, o fuzil apreendido foi encontrado no bairro Santa Rita.

A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (2) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) durante coletiva de imprensa realizada no Palácio Anchieta, em Vitória.

À reportagem de A Gazeta, o coronel Alexandre Ramalho, titular da Sesp, afirmou que o aumento de apreensões de armas no Estado se dá graças ao trabalho conjunto das forças de segurança. “Vimos mais de quatro mil armas apreendidas e, até o mês de novembro [de 2023], tivemos mais de 1.200 homicidas presos. Isso só se conquista com a participação efetiva dos profissionais de segurança em um trabalho coordenado”, avaliou Ramalho.