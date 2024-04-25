Sobe o número de casos de febre oropouche no ES; Colatina lidera

Subiu para 18 o número de casos confirmados da febre de oropouche no Espírito Santo. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por meio do boletim diário, que tem sido emitido desde a confirmação da circulação da doença em território capixaba no início da semana.
CASOS POR CIDADE
- Colatina: 10
- Laranja da Terra: 1
- Rio Bananal: 2
- São Gabriel da Palha: 1
- Sooretama: 2
- Vitória: 2
A Febre do Oropouche é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Os sintomas da doença são parecidos com os da dengue, chikungunya e febre amarela, como: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia.
A Secretaria de Saúde de Colatina informou que faz a investigação dos casos junto à Sesa e que se reunirá com a gestão estadual e órgãos competentes nesta sexta-feira (26) para definir novas ações a serem adotadas. "Enquanto isso, a Vigilância Epidemiológica realiza o monitoramento e a Equipe Técnica faz o acompanhamento dos pacientes", finalizou, em nota.