Sobe o número de casos de febre oropouche no ES; Colatina lidera

Subiu para 18 o número de casos confirmados da febre de oropouche no Espírito Santo. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por meio do boletim diário, que tem sido emitido desde a confirmação da circulação da doença em território capixaba no início da semana.

CASOS POR CIDADE

Colatina: 10

Laranja da Terra: 1

Rio Bananal: 2

São Gabriel da Palha: 1

Sooretama: 2

Vitória: 2

A Febre do Oropouche é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Os sintomas da doença são parecidos com os da dengue, chikungunya e febre amarela, como: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia.

