Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entenda

Febre do Oropouche: o que é, transmissão, sintomas e tratamento

Ao todo, doze casos foram confirmados no Espírito Santo. Há quem nunca tenha ouvido falar da doença. Pensando nisso, A Gazeta resume tudo que você precisa saber
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

24 abr 2024 às 17:14

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 17:14

O mosquito-pólvora é o rtansmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue
O mosquito-pólvora é o transmissor da Febre do Oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue Crédito: Divulgação
Os brasileiros foram surpreendidos com o aumento no número de casos de Febre do Oropouche, que quadruplicaram no país, em comparação com o ano passado. No Espírito Santo, a Secretaria de Saúde (Sesa) informou, nesta terça-feira (23), a circulação da doença no Estado. Ao todo, doze casos foram confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES). Há quem nunca tenha ouvido falar da doença. Pensando nisso, A Gazeta resume tudo que você precisa saber. Confira:

O que é 

  • A Febre do Oropouche é causada por um vírus, que dá nome à doença;
  • Esse vírus é transmitido aos seres humanos pela picada do mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora;
  • A presença do mosquito está geralmente associada há regiões com maior umidade e presença de matéria orgânica.  

Transmissão

  • A doença pode ser transmitida por meio de dois ciclos diferentes: o silvestre e o urbano;
  • No ciclo silvestre, animais como os macacos e bicho-preguiça são picados pelo mosquito e passam a hospedar o vírus;
  • No ciclo urbano, os humanos são picados e se tornam os hospedeiros;
  • Se o mosquito picar uma pessoa ou animal infectado, o vírus permanece no sangue do mosquito por alguns dias. Quando esse mosquito pica outra pessoa saudável, pode transmitir o vírus para ela.

Sintomas

  • Os sintomas da Febre do Oropouche são parecidos com os da dengue, chikungunya e febre amarela;
  • Pode-se destacar: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia;
  • Não há casos de morte associados a doença.

Tratamento

  • Não há tratamento específico para a doença
  • A recomendação é que os pacientes permaneçam em repouso, com tratamento dos sintomas e acompanhamento médico

Prevenção

  • Evitar áreas onde há muitos mosquitos, se possível;
  • Usar roupas que cubram a maior parte do corpo e aplique repelente nas áreas expostas da pele;
  • Manter a casa limpa, removendo possíveis criadouros de mosquitos, como água parada e folhas acumuladas.

Veja Também

Febre Oropouche no ES: sobe para doze o número de casos confirmados

Veja diferença entre mosquitos que transmitem febre oropouche e dengue

Espírito Santo confirma circulação de Febre do Oropouche

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

doenca Ministério da Saúde SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados