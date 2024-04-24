Febre do Oropouche: o que é, transmissão, sintomas e tratamento

Os brasileiros foram surpreendidos com o aumento no número de casos de Febre do Oropouche, que quadruplicaram no país, em comparação com o ano passado. No Espírito Santo, a Secretaria de Saúde (Sesa) informou, nesta terça-feira (23), a circulação da doença no Estado. Ao todo, doze casos foram confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES). Há quem nunca tenha ouvido falar da doença. Pensando nisso, A Gazeta resume tudo que você precisa saber. Confira: