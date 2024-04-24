Veja diferença entre mosquitos que transmitem febre oropouche e dengue

O mosquito-pólvora é o rtansmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue Crédito: Divulgação

O mosquito que transmite a febre oropouche é chamado de mosquito-pólvora ou maruim, conforme explica a professora do Departamento de Enfermagem e coordenadora do Laboratório de Epidemiologia (LabEpi/Ufes), Carolina Sales.

“É diferente (do Aedes aegypti). Ele (maruim) é muito pequeno, com um tamanho entre um e três milímetros, é cinza ou castanho claro e tem asas curtas e largas. E, quando pica, causa coceira e calombo, o que, geralmente, o da dengue não causa.”

Conforme explica o infectologista da Rede Meridional Luis Henrique Barbosa Borges, além do tamanho e da ausência de listras brancas, existe outra diferença entre o maruim e o Aedes aegypti. “O maruim é muito pequeno, muito menor, e fica ali por baixo, não costuma voar alto. Fica só ali nas pernas, nos joelhos. Não costuma subir.”

O infectologista reforça que, para infectar um humano, o Culicoides paraensis (nome científico da espécie) precisa estar contaminado com o vírus oropouche. Isto é, antes de transmitir, ele precisa ter picado uma pessoa ou um animal infectado.

“E é um mosquito que não tem horário. Ele está naquelas regiões que têm muita umidade, mais perto do solo, onde o sol não costuma bater.”

Nesse sentido, ele orienta que, além dos cuidados que já são tomados contra a dengue, em relação à água parada, as pessoas evitem o acúmulo de matéria orgânica, como madeira apodrecida, cascas de árvores e frutas, lama, e que mantenham os quintais limpos.

Pessoas que moram próximo a áreas de mata devem redobrar a atenção. “Quem mora no alto não costuma ter problema, justamente por ser um mosquito que fica mais perto do chão.”

Entenda as diferenças entre alguns tipos de mosquitos

Maruim ou mosquito-pólvora: é um inseto de cor cinza ou castanho claro e tem asas curtas e largas. Tem tamanho ainda menor do que o Aedes aegypti (cerca de 2 milímetros) e, quando pica, causa coceira e calombo, geralmente não provocados pela dengue. Pode ser vetor da febre oropouche. Pica sem horário específico e, em geral, habita áreas mais baixas, úmidas e com presença de matéria orgânica.

Aedes aegypti: é o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. É menor do que os mosquitos comuns, é preto com listras brancas no tronco, na cabeça e nas pernas. Suas asas são translúcidas e o ruído que produzem é quase inaudível ao ser humano. Tende a picar durante o dia e a repousar à noite.