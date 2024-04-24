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Veja diferença entre mosquitos que transmitem febre oropouche e dengue

Com pelo menos 12 casos confirmados no Espírito Santo, a febre oropouche é transmitida por inseto que ataca sem horário específico
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 abr 2024 às 15:15

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 15:15

O mosquito-pólvora é o rtansmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue
O mosquito-pólvora é o rtansmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue Crédito: Divulgação
Com pelo menos 12 casos confirmados no Espírito Santo, a febre oropouche também é transmitida pela picada de um mosquito, assim como dengue, zika ou chikungunya. Mas há diferenças entre os insetos, apesar de as doenças terem sintomas semelhantes.
O mosquito que transmite a febre oropouche é chamado de mosquito-pólvora ou maruim, conforme explica a professora do Departamento de Enfermagem e coordenadora do Laboratório de Epidemiologia (LabEpi/Ufes), Carolina Sales.
“É diferente (do Aedes aegypti). Ele (maruim) é muito pequeno, com um tamanho entre um e três milímetros, é cinza ou castanho claro e tem asas curtas e largas. E, quando pica, causa coceira e calombo, o que, geralmente, o da dengue não causa.”

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Conforme explica o infectologista da Rede Meridional Luis Henrique Barbosa Borges, além do tamanho e da ausência de listras brancas, existe outra diferença entre o maruim e o Aedes aegypti. “O maruim é muito pequeno, muito menor, e fica ali por baixo, não costuma voar alto. Fica só ali nas pernas, nos joelhos. Não costuma subir.”
O infectologista reforça que, para infectar um humano, o Culicoides paraensis (nome científico da espécie) precisa estar contaminado com o vírus oropouche. Isto é, antes de transmitir, ele precisa ter picado uma pessoa ou um animal infectado.
“E é um mosquito que não tem horário. Ele está naquelas regiões que têm muita umidade, mais perto do solo, onde o sol não costuma bater.”
Nesse sentido, ele orienta que, além dos cuidados que já são tomados contra a dengue, em relação à água parada, as pessoas evitem o acúmulo de matéria orgânica, como madeira apodrecida, cascas de árvores e frutas, lama, e que mantenham os quintais limpos. 
Pessoas que moram próximo a áreas de mata devem redobrar a atenção. “Quem mora no alto não costuma ter problema, justamente por ser um mosquito que fica mais perto do chão.”

Entenda as diferenças entre alguns tipos de mosquitos

  • Maruim ou mosquito-pólvora: é um inseto de cor cinza ou castanho claro e tem asas curtas e largas. Tem tamanho ainda menor do que o Aedes aegypti (cerca de 2 milímetros) e, quando pica, causa coceira e calombo, geralmente não provocados pela dengue. Pode ser vetor da febre oropouche. Pica sem horário específico e, em geral, habita áreas mais baixas, úmidas e com presença de matéria orgânica.
  • Aedes aegypti: é o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. É menor do que os mosquitos comuns, é preto com listras brancas no tronco, na cabeça e nas pernas. Suas asas são translúcidas e o ruído que produzem é quase inaudível ao ser humano. Tende a picar durante o dia e a repousar à noite.
  • Pernilongo comum ou muriçoca: é um inseto de coloração marrom, com tamanho aproximado de 4 milímetros, que tende a permanecer em locais com pouca luminosidade durante o dia e sai do repouso no fim da tarde, picando, principalmente, no período noturno. É o pernilongo que, geralmente, fica zumbindo perto do ouvido durante a noite e pode ser vetor de doenças como febre oropouche e elefantíase, embora, em geral, tenda a causar calombos e coceira.

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