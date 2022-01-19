"Mosquito de banheiro": de onde saem e por que aparecem?

Meme sobre "mosquitinhos de banheiro"> Insetos são da espécie Muscomorpha, segundo biólogo Crédito: Arte | Geraldo Neto

Famoso em memes por ser espião ou fiscal de banheiro, o chamado "mosquitinho do banheiro" incomoda muita gente. Dois deles, então, incomodam muito mais. Três, quatro e, quando percebemos, vários estão espalhados pelo cômodo. Mas você sabe por qual motivo ele escolhe especificamente esse lugar na sua casa?

quadro CBN Meio Ambiente, da CBN Vitória, o comentarista e biólogo Marco Bravo tirou dúvidas sobre o bichinho inconveniente e explicou que muita gente também o conhece por "mosquinha", mas, na verdade, ele é um mosquito mesmo. O que são? O que fazem? Como vivem? O que comem? Os bichinhos não viraram tema do Globo Repórter, mas noquadro CBN Meio Ambiente, da, o comentarista e biólogo Marco Bravo tirou dúvidas sobre o bichinho inconveniente e explicou que muita gente também o conhece por "mosquinha", mas, na verdade, ele é um mosquito mesmo.

Your browser does not support the audio element. Entrevista com o biólogo Marco Bravo, comentarista do CBN Meio Ambiente

"Ele é da espécie Muscomorpha, é uma família bem conhecida porque ele é parente do mosquito-palha, que dá muito em Viana, na Grande Vitória, por exemplo. Mas esse outro é perigoso e transmite a leishmaniose, comum na nossa região", disse.

Mosquito-palha é da mesma família do "mosquitinho de banheiro" Crédito: Fiocruz | Amazonas

Apesar do parente perigoso, o "mosquitinho de banheiro" é inofensivo. Segundo Bravo, esse inseto escolhe justamente o cômodo por conta dos odores presentes por lá. "Odores desagradáveis do banheiro os atraem. Melhorando a higienização, olhar se o sifão está bem posicionado para não vir cheiro de esgoto do banheiro, no ralo e na pia", detalhou o biólogo.

Marco explica que a fêmea, após a reprodução, deposita centenas de ovos. "Uma fêmea produz uma série de descendentes que passa de ovo, larga e imago, que é quando o inseto atinge a fase adulta", explica. Segundo ele, a fêmea gosta de depositar os ovos no ralo do chuveiro ou justamente no sifão da pia, por isso a importância de higienizar os locais com certa frequência.

"Esses ovos ficam aderidos na parede do ralo ou no sifão. É importante tirar a tampa do ralo e higienizar com bucha e sabão, e depois cloro. Só jogar o produto não é suficiente. O cloro mata, mas é preciso passar uma bucha antes. Rapidamente acaba com o mosquitinho", explicou o profissional. Nas redes sociais, os memes sobre o 'mosquitinho' tomam conta. Veja alguns abaixo:

O mosquito do banheiro vendo eu encher a mão de água pra jogar nele pic.twitter.com/OmIRjqMT62 — Doido (@humdoidoo) December 5, 2021

vc nao olhou direito, a função dele eh ser fofo pic.twitter.com/nzHOvUyaao — ouça EU ODEIO O BOLSONARO no spotify, link na bio (@Lhama666) July 26, 2020

TRANSMITE ALGUMA DOENÇA?

Conforme o biólogo afirmou anteriormente, o "mosquitinho de banheiro" não transmite nenhuma doença. Pelo menos é o que as evidências científicas apontam. "Estudos são superficiais, pesquisas precisam se aprofundar. Ele não transmite nada, porém tem um parente perigoso que é o mosquito-palha".