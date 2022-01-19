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Fiscal de banho

"Mosquito de banheiro": de onde saem e por que aparecem?

Biólogo e comentarista da CBN Vitória, Marco Bravo explica como higienizar o banheiro para dar fim ao inseto, que não causa mal nenhum, mas incomoda
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

19 jan 2022 às 14:14

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 14:14

Meme sobre mosquitinhos de banheiro
Meme sobre "mosquitinhos de banheiro"> Insetos são da espécie Muscomorpha, segundo biólogo Crédito: Arte | Geraldo Neto
Famoso em memes por ser espião ou fiscal de banheiro, o chamado "mosquitinho do banheiro" incomoda muita gente. Dois deles, então, incomodam muito mais. Três, quatro e, quando percebemos, vários estão espalhados pelo cômodo. Mas você sabe por qual motivo ele escolhe especificamente esse lugar na sua casa? 
O que são? O que fazem? Como vivem? O que comem? Os bichinhos não viraram tema do Globo Repórter, mas no quadro CBN Meio Ambiente, da CBN Vitória, o comentarista e biólogo Marco Bravo tirou dúvidas sobre o bichinho inconveniente e explicou que muita gente também o conhece por "mosquinha", mas, na verdade, ele é um mosquito mesmo.
Entrevista com o biólogo Marco Bravo, comentarista do CBN Meio Ambiente
"Ele é da espécie Muscomorpha, é uma família bem conhecida porque ele é parente do mosquito-palha, que dá muito em Viana, na Grande Vitória, por exemplo. Mas esse outro é perigoso e transmite a leishmaniose, comum na nossa região", disse.
Mosquito-palha
Mosquito-palha é da mesma família do "mosquitinho de banheiro" Crédito: Fiocruz | Amazonas
Apesar do parente perigoso, o "mosquitinho de banheiro" é inofensivo. Segundo Bravo, esse inseto escolhe justamente o cômodo por conta dos odores presentes por lá. "Odores desagradáveis do banheiro os atraem. Melhorando a higienização, olhar se o sifão está bem posicionado para não vir cheiro de esgoto do banheiro, no ralo e na pia", detalhou o biólogo.
Marco explica que a fêmea, após a reprodução, deposita centenas de ovos. "Uma fêmea produz uma série de descendentes que passa de ovo, larga e imago, que é quando o inseto atinge a fase adulta", explica. Segundo ele, a fêmea gosta de depositar os ovos no ralo do chuveiro ou justamente no sifão da pia, por isso a importância de higienizar os locais com certa frequência.
"Esses ovos ficam aderidos na parede do ralo ou no sifão. É importante tirar a tampa do ralo e higienizar com bucha e sabão, e depois cloro. Só jogar o produto não é suficiente. O cloro mata, mas é preciso passar uma bucha antes. Rapidamente acaba com o mosquitinho", explicou o profissional. Nas redes sociais, os memes sobre o 'mosquitinho' tomam conta. Veja alguns abaixo:

TRANSMITE ALGUMA DOENÇA?

Conforme o biólogo afirmou anteriormente, o "mosquitinho de banheiro" não transmite nenhuma doença. Pelo menos é o que as evidências científicas apontam. "Estudos são superficiais, pesquisas precisam se aprofundar. Ele não transmite nada, porém tem um parente perigoso que é o mosquito-palha".
Mas como diferenciar um do outro? O "mosquitinho de banheiro" tem coloração escura, quase cor de chumbo. Já o mosquito-palha é meio bege, cor de palha mesmo. "O mosquito-palha provoca a úlcera de bauru, que causa ulcerações na pele, ferimentos mesmo, em que a pessoa pode perder até parte do nariz ou da orelha, por exemplo", finalizou.

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