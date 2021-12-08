Gravidez psicológica em cadelas é algo comum? Entenda

Cadelas também podem sofrer com a gravidez psicológica. Crédito: Reprodução/ Pexels

Você sabia que as cadelas podem ter gravidez psicológica, condição chamada pseudociese? A situação é bastante comum e pode causar diversas complicações na vida das fêmeas. Quem esclarece as dúvidas sobre o tema é a médica veterinária Tatiana Sacchi.

A especialista explica que a gravidez psicológica pode ocorrer no final do ciclo — de 45 a 60 dias após o cio.

"É uma questão evolutiva das cadelas, nas cadeias de lobos, quando só um casal de lobos alfa se reproduz e as outras fêmeas da matilha têm a gravidez psicológica para amamentar todas as crias" Tatiana Sacchi - Médica veterinária

CBN Cotidiano, da quadro Clube Pet CBN, que a gravidez psicológica nas cadelas é mais comum do que se imagina e pode aparecer em até 70% das fêmeas pelo menos uma vez ao longo da vida. Os primeiros sinais da condição que aparecem são físicos e comportamentais. "Mesmo sem ter acasalado, a cadela com gravidez psicológica é acometida por uma desordem hormonal e causa mudanças físicas e comportamentais no animal", destacou. Em entrevista ao jornalista Mário Bonela, apresentador do programa, da CBN Vitória , a profissional explicou, durante o, que a gravidez psicológica nas cadelas é mais comum do que se imagina e pode aparecer em até 70% das fêmeas pelo menos uma vez ao longo da vida. Os primeiros sinais da condição que aparecem são físicos e comportamentais. "Mesmo sem ter acasalado, a cadela com gravidez psicológica é acometida por uma desordem hormonal e causa mudanças físicas e comportamentais no animal", destacou.

Your browser does not support the audio element. Entrevista com Tatiana Sacchi, comentarista do Clube Pet CBN

ALGUNS SINTOMAS DA GRAVIDEZ PSICOLÓGICA EM CADELAS

ALTERAÇÕES NO COMPORTAMENTO Alguns animais podem passar a realizar repetições de movimentos, como aumento e lambedura constante das mamas, e apresentarem produção de leite ou secreção nas mamas, além de aumento da região abdominal. "São alterações, como se a fêmea realmente estivesse com um filhote em sua barriga", descreve Tatiana. Segundo a médica veterinária, algumas fêmeas podem apresentar uma maior irritabilidade durante o período, estranhando até mesmo seus tutores, assim como uma maior agressividade com quem chega perto. Algumas cadelas também exibem comportamentos alterados durante a fase, como a adoção de bichos de pelúcia e objeto com cuidados como se fossem filhotes. Elas podem montar "ninhos" com cobertores, panos ou travesseiros, como se estivessem aguardando o nascimento do filhote.

A médica veterinária destaca que, a partir da percepção dos sintomas apresentados pelas cadelas, é importante consultar um especialista, que indicará a melhor maneira de agir para ajudar o animal. "Além disso, é importante ter a noção se existe a possibilidade real de a cadela estar prenha. Após a confirmação da gravidez psicológica, existem alguns remédios que inibem o hormônio prolactina, ansiolíticos e outros", explica.