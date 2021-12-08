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Gravidez psicológica em cadelas é algo comum? Entenda

Situação é bastante comum e pode causar diversas complicações na vida das fêmeas. A médica veterinária Tatiana Sacchi esclarece dúvidas sobre o tema
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

08 dez 2021 às 18:08

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 18:08

Cadelas também podem sofrer com a gravidez psicológica.
Cadelas também podem sofrer com a gravidez psicológica. Crédito: Reprodução/ Pexels
Você sabia que as cadelas podem ter gravidez psicológica, condição chamada pseudociese? A situação é bastante comum e pode causar diversas complicações na vida das fêmeas. Quem esclarece as dúvidas sobre o tema é a médica veterinária Tatiana Sacchi.
A especialista explica que a gravidez psicológica pode ocorrer no final do ciclo — de 45 a 60 dias após o cio. 
"É uma questão evolutiva das cadelas, nas cadeias de lobos, quando só um casal de lobos alfa se reproduz e as outras fêmeas da matilha têm a gravidez psicológica para amamentar todas as crias"
Tatiana Sacchi - Médica veterinária
Em entrevista ao jornalista Mário Bonela, apresentador do programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória, a profissional explicou, durante o quadro Clube Pet CBN, que a gravidez psicológica nas cadelas é mais comum do que se imagina e pode aparecer em até 70% das fêmeas pelo menos uma vez ao longo da vida. Os primeiros sinais da condição que aparecem são físicos e comportamentais. "Mesmo sem ter acasalado, a cadela com gravidez psicológica é acometida por uma desordem hormonal e causa mudanças físicas e comportamentais no animal", destacou.
Entrevista com Tatiana Sacchi, comentarista do Clube Pet CBN 

ALGUNS SINTOMAS DA GRAVIDEZ PSICOLÓGICA EM CADELAS

ALTERAÇÕES NO COMPORTAMENTO

Alguns animais podem passar a realizar repetições de movimentos, como aumento e lambedura constante das mamas, e apresentarem produção de leite ou secreção nas mamas, além de aumento da região abdominal. "São alterações, como se a fêmea realmente estivesse com um filhote em sua barriga", descreve Tatiana. 
Segundo a médica veterinária, algumas fêmeas podem apresentar uma maior irritabilidade durante o período, estranhando até mesmo seus tutores, assim como uma maior agressividade com quem chega perto. 
Algumas cadelas também exibem comportamentos alterados durante a fase, como a adoção de bichos de pelúcia e objeto com cuidados como se fossem filhotes. Elas podem montar "ninhos" com cobertores, panos ou travesseiros, como se estivessem aguardando o nascimento do filhote. 
A médica veterinária destaca que, a partir da percepção dos sintomas apresentados pelas cadelas, é importante consultar um especialista, que indicará a melhor maneira de agir para ajudar o animal. "Além disso, é importante ter a noção se existe a possibilidade real de a cadela estar prenha. Após a confirmação da gravidez psicológica, existem alguns remédios que inibem o hormônio prolactina, ansiolíticos e outros", explica. 
Além disso, fêmeas que estão enfrentando o problema podem ajudar outros filhotes e serem solidárias com animais órfãos ou abandonados. "As cadelas com gravidez psicológica podem servir de 'amas de leite' e cuidarem de animais órfãos. Também existem casos em que, ao incluir um filhote no convívio diário, a cadela pode passar a produzir leite para ajudar o outro da sua espécie", finaliza. 

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