ES terá feira para os pets com desfile e batalha de groomers neste fim de semana

Cachorrinhos durante a Pet Fair 2019 Crédito: Cloves Louzada/Divulgação

É de praxe: os animais de estimação fazem parte da família! Os tutores de pet carregam uma responsabilidade enorme, tendo em vista que passear, alimentar, vacinar e cuidar são tarefas essenciais e inegociáveis. E nada mais justo do que dedicar alguns momentos para o entretenimento desses seres tão adoráveis.

Neste sábado (23) e domingo (24), acontece a Pet Fair ES, uma feira de serviços exclusivos para os animais domésticos. O evento é uma maneira de passear com pet, participar de palestras únicas, prestigiar outros animais e até mesmo adotar um novo membro para a família.

A feira é uma das primeiras após o início da pandemia e seguirá todos os protocolos de segurança, respeitando a limitação de 50% da capacidade do espaço. O evento acontecerá o Centro de Convenções de Vitória e será aberto ao público. Além de tudo isso, os tutores poderão conferir novidades em serviços e lançamentos de produtos para os animais domésticos.

O evento contará com uma competição de groomers, os tosadores de pet Crédito: FaustFoto

ESPAÇO PARA DIVERSÃO DOS PETS E ADOÇÃO

Os bichinhos terão um lugar destinado exclusivamente para eles, o Pet Fun. O espaço terá piscinas de bolinhas, cama elástica e obstáculos de agilidade, atividade de agilidade praticada por duplas compostas de um cão e seu condutor. A recreação contará monitores para os pets, durante o evento.

Mas a feira também é pra quem procura um amigo de quatro patas. No evento, acontecerá uma ação de adoção com animais cuidados pela ONG Patinhas da Vila e pelo Instituto Aumigos do Livro. Cerca de 25 animais, entre cães e gatos, estarão à espera de um novo lar.

Os pets serão entregues vermifugados, castrados e com as vacinas em dia. O requisito para adoção é ter mais de 18 anos e apresentar documentos como RG e comprovante de residência. Serão 25 animais ansiosos por um novo lar e uma adoção responsável.

Outra novidade da feira que promete agitar o público é a batalha de groomers, um concurso entre profissionais e iniciantes nessa área. São 15 vagas para os participantes, que devem se inscrever pelo site e como premiação o vencedor vai ganhar um troféu exclusivo feito pela renomada designer Vivian Chiabay.

PET FAIR

Quando: sábado (23) e domingo (24), das 15h às 22h

sábado (23) e domingo (24), das 15h às 22h Onde: Centro de Convenções de Vitória - R. Constante Sodré, 157 - Santa Lucia, Vitória

Centro de Convenções de Vitória - R. Constante Sodré, 157 - Santa Lucia, Vitória Ingressos: R$ 10 (individual) e R$ 15 (passaporte da família/3 pessoas), à venda na portaria do evento

R$ 10 (individual) e R$ 15 (passaporte da família/3 pessoas), à venda na portaria do evento Informações: 3314-5117 ou pelo site www.petfaires.com.br