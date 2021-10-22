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ES terá feira para os pets com desfile e batalha de groomers neste fim de semana

Neste sábado (23) e domingo (24), a feira contará com diversas atrações, como piscina de bolinhas e cama elástica, para os pets e seus tutores

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 14:00

Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 

22 out 2021 às 14:00
Cachorrinhos durante a Pet Fair 2019
Cachorrinhos durante a Pet Fair 2019 Crédito: Cloves Louzada/Divulgação
É de praxe: os animais de estimação fazem parte da família! Os tutores de pet carregam uma responsabilidade enorme, tendo em vista que passear, alimentar, vacinar e cuidar são tarefas essenciais e inegociáveis. E nada mais justo do que dedicar alguns momentos para o entretenimento desses seres tão adoráveis.
Neste sábado (23) e domingo (24), acontece a Pet Fair ES, uma feira de serviços exclusivos para os animais domésticos. O evento é uma maneira de passear com pet, participar de palestras únicas, prestigiar outros animais e até mesmo adotar um novo membro para a família.
A feira é uma das primeiras após o início da pandemia e seguirá todos os protocolos de segurança, respeitando a limitação de 50% da capacidade do espaço. O evento acontecerá o Centro de Convenções de Vitória e será aberto ao público. Além de tudo isso, os tutores poderão conferir novidades em serviços e lançamentos de produtos para os animais domésticos.
O evento contará com uma competição de groomers, os tosadores de pet
O evento contará com uma competição de groomers, os tosadores de pet Crédito: FaustFoto

ESPAÇO PARA DIVERSÃO DOS PETS E ADOÇÃO

Os bichinhos terão um lugar destinado exclusivamente para eles, o Pet Fun. O espaço terá piscinas de bolinhas, cama elástica e obstáculos de agilidade, atividade de agilidade praticada por duplas compostas de um cão e seu condutor. A recreação contará monitores para os pets, durante o evento.
Mas a feira também é pra quem procura um amigo de quatro patas. No evento, acontecerá uma ação de adoção com animais cuidados pela ONG Patinhas da Vila e pelo Instituto Aumigos do Livro. Cerca de 25 animais, entre cães e gatos, estarão à espera de um novo lar.
Os pets serão entregues vermifugados, castrados e com as vacinas em dia. O requisito para adoção é ter mais de 18 anos e apresentar documentos como RG e comprovante de residência. Serão 25 animais ansiosos por um novo lar e uma adoção responsável.
Outra novidade da feira que promete agitar o público é a batalha de groomers, um concurso entre profissionais e iniciantes nessa área. São 15 vagas para os participantes, que devem se inscrever pelo site e como premiação o vencedor vai ganhar um troféu exclusivo feito pela renomada designer Vivian Chiabay.
  • PET FAIR
  • Quando: sábado (23) e domingo (24), das 15h às 22h
  • Onde: Centro de Convenções de Vitória - R. Constante Sodré, 157 - Santa Lucia, Vitória
  • Ingressos: R$ 10 (individual) e R$ 15 (passaporte da família/3 pessoas), à venda na portaria do evento
  • Informações: 3314-5117 ou pelo site www.petfaires.com.br
  • PROGRAMAÇÃO

  • Pet Love (feira de adoção)
  • Sábado, dia 23: das 15h às 20h (Patinhas da Vila)
  • Domingo, dia 24: das 15h às 19h (Instituto Aumigo de Livros)

  • Pet Show (desfile de pets)
  • Sábado às 19h
  • Domingo às 18h

  • Pet Place (ciclo de palestras)
  • Sábado
  • 16h – O universo felino (palestrante: mestre em ciência animal Polyana Paixão)
  • 17h – Pet: uma paixão mundial (palestrante: cientista em alimentos e pesquisadora em biotecnologia de alimentos, Julia Duarte)
  • 18h – Formas de ajudar um animal abandonado, ações efetivas e adoção responsável (palestrante: professora universitária e ativista, Aigline de Menezes)

  • Domingo
  • 16h – A ansiedade de separação em cães em tempo de pandemia (palestrante: adestrador comportamental e treinador de cães e pessoas na área comportamental canina, Marcelo de Assis).
  • 17h – Pets não convencionais: os cuidados diferenciados que precisamos ter  (palestrante: clínico e patologista clínico do hospital Silvestres, Dilson Freire)

  • Pet Fun (recreação para pets)
  • Sábado e domingo, das 15h às 22h

  • Pet Educa (seminário para profissionais e estudantes de Medicina Veterinária)
  • Sábado, das 14h às 14h45
  • Otite: além do cheiro, da cor e da olhadinha rápida no otoscópio
  • Aline Galante

  • 14h50 – 15h35: O que precisamos saber sobre FIV e FeLV hoje / Com Tâmara Jaretta
  • 16h – 16h45: Neoplasias mamárias em cadelas e gatas / Com Wagner Alexey Back Fiorio
  • 16h50 – 17h35: Úlcera de córnea: como proceder / Com Stéfano Lievori
  • 18h – 18h45: Tomografia e suas aplicações no dia a dia da clínica / Com Nátali Faria
  • 18h50 – 19h35: Atendimento de pets não convencionais: como proceder até o especialista chegar? / Com Eduardo Lázaro

  • Batalha de Groomers
  • Disputa entre profissionais e iniciantes
  • Domingo, às 15h30

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