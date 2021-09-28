Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PetCenso

Confira o top 10 de nomes de pets mais populares inspirados no cinema

A paixão do brasileiro pela sétima arte é tamanha que alguns pets até receberam nomes baseados em produções que concorreram ao Oscar 2021

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 13:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 set 2021 às 13:58
Cachorro, cão, pet
Pesquisa aponta que pets até receberam nomes baseados em produções que concorreram ao Oscar 2021 Crédito: PicsbyFran/Pixabay
Dados da pesquisa PetCenso 2020 revelaram que o cinema é uma das principais inspirações para a escolha dos nomes de cães e gatos no Brasil. A paixão do brasileiro pela sétima arte é tamanha que alguns pets até receberam nomes baseados em produções que concorreram ao Oscar 2021.
O top 10 de nomes de pets inspirados no cinema foi dividido em três categorias: Atrizes e Personagens que Marcaram os Cinemas, Atores e Personagens que Marcaram os Cinemas e Personagens de Produções Nacionais.
O nome Mulan está em 8º lugar no ranking e foi indicado ao Oscar deste ano nas categorias Melhores Efeitos Visuais e Melhor Figurino.
Além disso, o nome Pantera aparece em 2º lugar, em homenagem ao ator Chadwick Boseman. O super herói do filme da Marvel, Pantera Negra, também foi indicado a premiação na categoria de Melhor Ator, pelo filme A Voz Suprema do Blues, da Netflix.
O PetCenso mostra ainda que o filme Titanic (1997), considerado um grande fenômeno cinematográfico e recorde de bilheterias, ainda inspira os pais e mães de pets do Brasil, pois continuam a escolher os nomes de Jack (1º lugar) e Rose (10º lugar), para batizarem seus animais de estimação.
Em relação ao ranking de personagens de filmes nacionais, os nomes Chicó e João Grilo, protagonistas do longa O Auto da Compadecida (2000) aparecem, respectivamente, em 1º e 9º lugar. Em alusão ao filme Rio (2011), longa-metragem de animação dirigido por Carlos Saldanha, os nomes Linda (4º lugar), Blu (5º lugar) e Rio (7º lugar) também ganham destaque.
O PetCenso 2020 foi elaborado pela DogHero e Petlove. Ao todo, foram mais de 1,8 milhão de pets cadastrados em ambas plataformas. Confira o ranking completo.
Atrizes e personagens que marcaram os cinemas:
  1. Leia (Princesa Leia, de Star Wars)
  2. Amélie Poulain (O Incrível Mundo de Amélie Poulain)
  3. Uma Thurman (atriz norte-americana vencedora de um Globo de Ouro)
  4. Dorothy (O Mundo Mágico de OZ)
  5. Mary Poppins (filme da Disney)
  6. Hermione (Harry Potter)
  7. Angelina Jolie (atriz e cineasta norte-americana)
  8. Mulan (filme da Disney)
  9. Miranda (Miranda Priestly, de O Diabo Veste Prada)
  10. Rose (Rose Dawson Calvert, de Titanic)
Atores e personagens que marcaram os cinemas:
  1. Jack (Jack Dawson, de Titanic)
  2. Pantera (filme da Marvel)
  3. Rocky Balboa (filme de Sylvester Stallone)
  4. Bilbo (O Senhor dos Anéis)
  5. James Bond (007)
  6. Charles Chaplin (ator, dançarino, diretor e produtor inglês)
  7. Bruce Wayne (Batman)
  8. Marlon Brando (ator de cinema e teatro e diretor norte-americano)
  9. Gandalf (O Senhor dos Anéis)
  10. Stallone (Sylvester Stallone)
Personagens de produções nacionais:
  1. Chicó (O Auto da Compadecida)
  2. Flor (Dona Flor e Seus Dois Maridos)
  3. Dora (Central do Brasil)
  4. Linda (Rio)
  5. Blu (Rio)
  6. Didi (Renato Aragão)
  7. Rio (Filme Rio)
  8. Acerola (Cidade de Deus)
  9. João Grilo (O Auto da Compadecida)
  10. Zé Pequeno (Cidade de Deus)

Veja Também

4 dicas para te ajudar a escovar os dentes do pet sem problemas

Quer adotar um pet? Estes sites e aplicativos podem te ajudar

Icterícia em cães pode indicar doenças graves; veja sintomas e prevenção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Pets Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados