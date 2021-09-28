Confira o top 10 de nomes de pets mais populares inspirados no cinema

Pesquisa aponta que pets até receberam nomes baseados em produções que concorreram ao Oscar 2021 Crédito: PicsbyFran/Pixabay

Dados da pesquisa PetCenso 2020 revelaram que o cinema é uma das principais inspirações para a escolha dos nomes de cães e gatos no Brasil. A paixão do brasileiro pela sétima arte é tamanha que alguns pets até receberam nomes baseados em produções que concorreram ao Oscar 2021.

O top 10 de nomes de pets inspirados no cinema foi dividido em três categorias: Atrizes e Personagens que Marcaram os Cinemas, Atores e Personagens que Marcaram os Cinemas e Personagens de Produções Nacionais.

O nome Mulan está em 8º lugar no ranking e foi indicado ao Oscar deste ano nas categorias Melhores Efeitos Visuais e Melhor Figurino.

Além disso, o nome Pantera aparece em 2º lugar, em homenagem ao ator Chadwick Boseman. O super herói do filme da Marvel, Pantera Negra, também foi indicado a premiação na categoria de Melhor Ator, pelo filme A Voz Suprema do Blues, da Netflix.

O PetCenso mostra ainda que o filme Titanic (1997), considerado um grande fenômeno cinematográfico e recorde de bilheterias, ainda inspira os pais e mães de pets do Brasil, pois continuam a escolher os nomes de Jack (1º lugar) e Rose (10º lugar), para batizarem seus animais de estimação.

Em relação ao ranking de personagens de filmes nacionais, os nomes Chicó e João Grilo, protagonistas do longa O Auto da Compadecida (2000) aparecem, respectivamente, em 1º e 9º lugar. Em alusão ao filme Rio (2011), longa-metragem de animação dirigido por Carlos Saldanha, os nomes Linda (4º lugar), Blu (5º lugar) e Rio (7º lugar) também ganham destaque.

O PetCenso 2020 foi elaborado pela DogHero e Petlove. Ao todo, foram mais de 1,8 milhão de pets cadastrados em ambas plataformas. Confira o ranking completo.

Atrizes e personagens que marcaram os cinemas:

Leia (Princesa Leia, de Star Wars) Amélie Poulain (O Incrível Mundo de Amélie Poulain)

Uma Thurman (atriz norte-americana vencedora de um Globo de Ouro)

Dorothy (O Mundo Mágico de OZ)

Mary Poppins (filme da Disney)

Hermione (Harry Potter)

Angelina Jolie (atriz e cineasta norte-americana)

Mulan (filme da Disney)

Miranda (Miranda Priestly, de O Diabo Veste Prada)

Rose (Rose Dawson Calvert, de Titanic)



Atores e personagens que marcaram os cinemas:

Jack (Jack Dawson, de Titanic) Pantera (filme da Marvel)

Rocky Balboa (filme de Sylvester Stallone)

Bilbo (O Senhor dos Anéis)

James Bond (007)

Charles Chaplin (ator, dançarino, diretor e produtor inglês)

Bruce Wayne (Batman)

Marlon Brando (ator de cinema e teatro e diretor norte-americano)

Gandalf (O Senhor dos Anéis)

Stallone (Sylvester Stallone)



Personagens de produções nacionais: