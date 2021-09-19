4 dicas para te ajudar a escovar os dentes do pet sem problemas

Os tártaros, apesar de comuns, não são inofensivos Crédito: Reprodução/Freepik

Muitas pessoas não sabem: escovar os dentes do pet pode não parecer uma tarefa tranquila, mas é de extrema necessidade. A não escovação e a falta de cuidado com os dentes dos animais podem acarretar problemas de saúde gravíssimos, onde estes podem até levar ao óbito. Entenda a importância e confira dicas de como escovar os dentes do seu pet da melhor forma.

O especialista em odontologia veterinária, Anderson Borsoi, frisou que a não escovação pode gerar consequências bem negativas. Entre as principais complicações, a formação de tártaro - o cálculo dentário - está em primeiro lugar.

"É um aglomerado de bactérias que se fixam na superfície do dente, em seu processo de organização, e elas criam um processo de mineralização formando a placa que é o tártaro", diz Anderson, explicando que o processo de formação da placa não difere muito do humano, sendo que a distinção está na rapidez em que o acúmulo de bactérias é formado.

Anderson reforça que, além do tártaro, existem outros prejuízos como fruto da não escovação. Ele cita outros problemas, como a perda do elemento dentário, devido à doença periodontal, lesões como úlceras na boca e às vezes lesões granuladas. "O principal é que, normalmente, as bactérias que se encontram na boca vivem numa área muito irrigada, com uma tendência de cair na corrente sanguínea", alerta.

Alguns produtos ajudam na limpeza dos dentes dos cães Crédito: Divulgação

Além das placas no dente, a evolução das bactérias podem causar endocardite, que é a inflamação das válvulas do coração, chegando a uma endocardiose, que pode levar à inúmeros danos no pet. Outra situação citada por Borsoi seria o acometimento dos rins, outro órgão que sofre bastante com a migração das bactérias.

"As pessoas me perguntam: 'uma doença periodontal grave pode levar um cão ao óbito?'. De certa forma, não, mas as consequências dela ao longo do tempo, associadas aos problemas cardíaco e renal, sim.

Então, por mais difícil que seja escovar os dentes do pet, fica o reforço para não deixar de fazer a higiene diariamente. Se você enfrenta dificuldades, se liga nas dicas que o veterinário passou.