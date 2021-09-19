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4 dicas para te ajudar a escovar os dentes do pet sem problemas

Escovação diária pode não parecer uma tarefa tranquila, mas é de extrema necessidade.

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 06:00

Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 

19 set 2021 às 06:00
Os tártaros, apesar de comuns, não são inofensivos
Os tártaros, apesar de comuns, não são inofensivos Crédito: Reprodução/Freepik
Muitas pessoas não sabem: escovar os dentes do pet pode não parecer uma tarefa tranquila, mas é de extrema necessidade. A não escovação e a falta de cuidado com os dentes dos animais podem acarretar problemas de saúde gravíssimos, onde estes podem até levar ao óbito. Entenda a importância e confira dicas de como escovar os dentes do seu pet da melhor forma.
O especialista em odontologia veterinária, Anderson Borsoi, frisou que a não escovação pode gerar consequências bem negativas. Entre as principais complicações, a formação de tártaro - o cálculo dentário - está em primeiro lugar.
"É um aglomerado de bactérias que se fixam na superfície do dente, em seu processo de organização, e elas criam um processo de mineralização formando a placa que é o tártaro", diz Anderson, explicando que o processo de formação da placa não difere muito do humano, sendo que a distinção está na rapidez em que o acúmulo de bactérias é formado.
Anderson reforça que, além do tártaro, existem outros prejuízos como fruto da não escovação. Ele cita outros problemas, como a perda do elemento dentário, devido à doença periodontal, lesões como úlceras na boca e às vezes lesões granuladas. "O principal é que, normalmente, as bactérias que se encontram na boca vivem numa área muito irrigada, com uma tendência de cair na corrente sanguínea", alerta.
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Alguns produtos ajudam na limpeza dos dentes dos cães Crédito: Divulgação
Além das placas no dente, a evolução das bactérias podem causar endocardite, que é a inflamação das válvulas do coração, chegando a uma endocardiose, que pode levar à inúmeros danos no pet. Outra situação citada por Borsoi seria o acometimento dos rins, outro órgão que sofre bastante com a migração das bactérias.
"As pessoas me perguntam: 'uma doença periodontal grave pode levar um cão ao óbito?'. De certa forma, não, mas as consequências dela ao longo do tempo, associadas aos problemas cardíaco e renal, sim. 
Então, por mais difícil que seja escovar os dentes do pet, fica o reforço para não deixar de fazer a higiene diariamente. Se você enfrenta dificuldades, se liga nas dicas que o veterinário passou.

Ossos de higienização

O nosso pet não cospe a água na escovação, ou seja, na hora do bochecho, ele engole. Com isso, a pasta de humano não pode ser usada porque contém substâncias cálcicas, que com o tempo pode criar gastrite e uma série de problema estomacais. "Precisa ser uma pasta específica para veterinária, você encontra facilmente em petshop", diz Anderson. Algumas pastas podem ser melhores para os cães por possuírem algum sabor, sendo um atrativo para o bicho.
A escova destinada aos animais possuem uma forma e tamanho diferentes da do humano. Esse formato ajuda a alcançar os dentes da boca e a não machucar o seu pet.
Para aqueles cães que nunca fizeram escovação ou que ficam irritados no ato, a criação do hábito pode ajudar no momento. "Normalmente, a gente começa massageando a boca dele, ao longo dos dias, passando o dedo nas gengivas. Tentando mostrar que aquilo não vai fazer mal algum; A partir do momento que ele aceita a escova, as coisas se tornam muito mais fáceis", pontua o veterinário.
Está difícil manter a rotina? Até o bichinho se acostumar, vale ir intercalando com ossos próprios para a a limpeza. Sim, o mercado oferece ossos que ajudam na higienização dos dentes do cão. Mas é importante analisar a qualidade, a confiabilidade dos fornecedores e seguir os padrões veterinários de saúde bucal. Como alguns têm sabores, vale verificar se eles não contêm aditivos prejudiciais ou hormônios.

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