Billy: conheça as características dessa raça de cachorro

Nobre de origem francesa, ele se destaca pela elegância, faro apurado e vigor impressionante

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:50

Elegante, ágil e fiel, billy é uma raça que se destaca por sua história, coragem e presença marcante Crédito: Imagem: Olga Aniven | Shutterstock

Pouco conhecida fora dos círculos especializados em cães de caça, a raça billy tem uma história ligada diretamente à nobreza francesa. Ela foi desenvolvida na França, durante o século XIX, a partir da junção de antigos cães brancos da realeza, incluindo o céris e o montemboeuf, que foram cuidadosamente selecionados para formar um cachorro elegante, veloz e de excelente desempenho em caçadas de grande porte.

Criado principalmente para caça em matilha, esse cão possui atributos físicos e comportamentais que fazem dele uma raça única, ideal para tutores com estilo de vida ativo e experiência em manejo canino. A seguir, conheça as principais características da raça billy!

1. Aparência física

Fisicamente, o billy impressiona por seu porte elegante, ao mesmo tempo forte e leve. Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), os machos medem entre 60 cm e 70 cm, enquanto as fêmeas ficam entre 58 cm e 62 cm na altura da cernelha.

A cabeça do billy é fina e de comprimento médio. Os olhos escuros transmitem uma expressão viva e alerta. As orelhas, de inserção relativamente alta, são médias e levemente torcidas na ponta, o que reforça sua aparência distinta.

A pelagem é curta, dura ao toque e pode variar entre o branco puro, branco café com leite ou branco com manchas em tons de laranja claro ou limão. A pele é geralmente clara, podendo apresentar algumas manchas marrons ou quase pretas, o que é considerado aceitável pela CBKC.

2. Temperamento e personalidade

Como cão originalmente criado para a caça, o billy possui um temperamento ativo, resistente e determinado. É um cachorro que se destaca por sua capacidade de farejar e perseguir trilhas com precisão, mesmo em terrenos difíceis e longas distâncias.

Apesar da natureza trabalhadora, o billy tende a ser sociável quando bem socializado desde filhote. É leal ao tutor, porém pode demonstrar certa independência. Costuma se dar bem com outros cães, especialmente por seu histórico de convivência em matilhas, o que favorece a integração com outros animais de estimação.

O billy exige uma alimentação rica em nutrientes que sustentem sua energia Crédito: Imagem: Wirestock Collection | Shutterstock

3. Cuidados com alimentação e saúde

Por ser um cão grande e ativo, o billy exige uma alimentação rica em nutrientes que sustentem sua energia e mantenham músculos e articulações saudáveis. A dieta deve ser adaptada conforme sua idade, nível de atividade física e recomendações veterinárias.

Embora a raça não esteja associada a doenças genéticas específicas, os tutores devem ficar atentos a possíveis problemas articulares ou de coluna, comuns em raças de grande porte. Exames periódicos e atividades físicas moderadas ajudam a preservar o bem-estar do billy.

4. Educação e socialização

Como todo cão com instinto de caça, o billy precisa de um processo de educação estruturado desde os primeiros meses de vida. A obediência básica deve ser ensinada com reforço positivo e paciência, pois, apesar de inteligente, a raça pode demonstrar teimosia ocasional. Ademais, a socialização precoce com pessoas, crianças, outros animais e diferentes ambientes é fundamental para evitar comportamentos tímidos ou excessivamente agitados.