Influenciador é preso após disparos em frente a tribunal nos EUA

Chud the Builder foi preso após se envolver em tiroteio Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador americano Chud the Builder foi preso após se envolver em um tiroteio em frente a um tribunal no Tennessee, nos Estados Unidos. Ele fazia uma transmissão ao vivo e no momento da confusão acabou baleando uma pessoa e também a si mesmo.

Segundo informações confirmadas pelo Ministério Público local, Eatherly alegou ter reagido em legítima defesa. Ele disse que havia sido atacado em frente ao tribunal. Durante a live, que continuou no ar mesmo após os disparos, o streamer apareceu conversando com socorristas enquanto recebia atendimento médico.

O influenciador perguntou aos paramédicos se havia atirado em si mesmo ou se o ferimento teria sido apenas superficial. "A bala penetrou, sim", respondeu um dos profissionais. Apesar da situação, ele afirmou que a dor estava "em nível 6" em uma escala de 1 a 10.

O Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery informou que tanto o influenciador quanto o outro homem envolvido sofreram ferimentos a bala. Os dois foram encaminhados ao hospital em condição estável e, posteriormente, acabaram presos. As autoridades classificaram o episódio como "uma altercação física que evoluiu para disparos".