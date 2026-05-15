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Influenciador é preso após disparos em frente a tribunal nos EUA

Chud the Builder fazia uma transmissão ao vivo e no momento da confusão acabou baleando uma pessoa e também a si mesmo

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 15:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mai 2026 às 15:06
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Chud the Builder foi preso após se envolver em tiroteio Crédito: Reprodução/Instagram
O influenciador americano Chud the Builder foi preso após se envolver em um tiroteio em frente a um tribunal no Tennessee, nos Estados Unidos. Ele fazia uma transmissão ao vivo e no momento da confusão acabou baleando uma pessoa e também a si mesmo.
Segundo informações confirmadas pelo Ministério Público local, Eatherly alegou ter reagido em legítima defesa. Ele disse que havia sido atacado em frente ao tribunal. Durante a live, que continuou no ar mesmo após os disparos, o streamer apareceu conversando com socorristas enquanto recebia atendimento médico.
O influenciador perguntou aos paramédicos se havia atirado em si mesmo ou se o ferimento teria sido apenas superficial. "A bala penetrou, sim", respondeu um dos profissionais. Apesar da situação, ele afirmou que a dor estava "em nível 6" em uma escala de 1 a 10.
O Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery informou que tanto o influenciador quanto o outro homem envolvido sofreram ferimentos a bala. Os dois foram encaminhados ao hospital em condição estável e, posteriormente, acabaram presos. As autoridades classificaram o episódio como "uma altercação física que evoluiu para disparos".
O caso aconteceu menos de uma semana após outra prisão do influenciador, desta vez em Nashville. Na ocasião, ele teria causado confusão durante uma live dentro de um restaurante ao se recusar a parar de filmar clientes. De acordo com o relatório policial, o influenciador se recusou a pagar uma conta de US$ 371,55 e foi detido por conduta desordeira e furto de serviços.

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