Qualidade da pele: destaques do Congresso de Cirurgia Dermatológica

O 36º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica (CBCD 2026), considerado o 2º maior congresso de cirurgia dermatológica do planeta, foi realizado entre os dias 30 de abril e 3 de maio de 2026, em Goiânia, e mostrou de forma muito clara para onde a dermatologia está caminhando: tratamentos cada vez mais focados em qualidade de pele, prevenção, naturalidade e associação inteligente de tecnologias.





Foram dias intensos de aprendizado, contato com especialistas do Brasil e do exterior, além de muitos lançamentos e novidades que devem ganhar espaço nos consultórios nos próximos meses.





Entre os destaques que mais me chamaram atenção, está o crescimento da influência coreana na dermatologia estética. A chamada K-beauty já deixou de ser apenas uma tendência de skincare para se tornar uma referência em inovação, tecnologia e abordagem preventiva da pele.





Um dos lançamentos comentados durante o congresso foi o LHALA Triple C, um dermocosmético coreano de alta performance descrito como um bioestimulador tópico e booster antioxidante. O produto possui uma formulação avançada, combinando PLLA (Ácido Poli-L-Láctico), Vitamina C super estabilizada, Glutationa, PDRN e exossomos.





Além disso, trata-se de um produto estéril, que pode ser associado ao LHALA Peel e também a diferentes tecnologias dermatológicas, potencializando resultados relacionados à qualidade, luminosidade e estímulo de colágeno da pele. O produto já é um sucesso na Coreia e despertou bastante interesse no congresso.





Outro ponto interessante discutido em aulas ministradas por especialistas coreanos foram os hábitos de skincare que atualmente são febre na Coreia do Sul. Entre eles, as chamadas brumas faciais, utilizadas ao longo do dia após maquiagem, protetor solar ou em ambientes climatizados. A proposta vai além da hidratação: a ideia é manter viço, conforto e sensação de pele saudável durante todo o dia.





Os produtos em pads também apareceram com força. São discos prontos para uso, embebidos em ativos específicos, que trazem praticidade e reforçam uma tendência muito presente na rotina coreana: constância no cuidado da pele.





Durante o congresso, também visitei o stand da Missha, marca bastante conhecida no universo da K-beauty e que passará a ter venda oficial no Brasil. Inicialmente, os produtos estarão disponíveis online e, posteriormente, em outros pontos de distribuição. Entre os destaques estão a linha Time Revolution e o famoso BB Cream da marca, produtos já bastante reconhecidos internacionalmente.





Outro stand bastante movimentado foi o do Piamo, tecnologia coreana que vem chamando atenção por sua proposta de radiofrequência avançada voltada para firmeza, remodelação e rejuvenescimento da pele. O interesse pelas tecnologias coreanas ficou evidente durante todo o congresso.





Importante ressaltar que menciono essas marcas sem qualquer conflito de interesse, apenas compartilhando novidades e movimentos relevantes que vêm ganhando espaço na dermatologia mundial.





Mais do que acompanhar tendências, participar de eventos como o CBCD é uma forma de entender o que realmente faz sentido na prática clínica, o que possui embasamento, segurança e resultados consistentes.





A dermatologia vive um momento de transformação: mais tecnológica, mais preventiva e, ao mesmo tempo, mais natural. E isso, sem dúvida, foi uma das mensagens mais fortes deixadas pelo congresso deste ano.