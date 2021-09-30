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Votação simbólica

Lei que proíbe canis e centros de zoonoses de matarem cães e gatos é aprovada

O projeto foi aprovado por votação simbólica e segue para sanção

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 09:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2021 às 09:07
vacinação de cães e gatos
Projeto proíbe a eliminação de cães e gatos por órgãos de controle de zoonose, canis públicos e estabelecimentos oficiais do tipo Crédito: Freepik
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (29) o projeto que proíbe a eliminação de cães e gatos por órgãos de controle de zoonose, canis públicos e estabelecimentos oficiais do tipo.
O projeto foi aprovado por votação simbólica e segue para sanção.
Os deputados ressalvaram da proibição os casos específicos que permitam a eutanásia, como doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e a de outros animais.
A eutanásia será justificada por laudo do responsável técnico pelos órgãos e estabelecimentos oficiais, precedido, quando for o caso, de exame laboratorial.
Se o animal no centro de zoonoses e canil não tiver doença infectocontagiosa incurável que caracterize risco à saúde pública, ele poderá ser disponibilizado para resgate por entidade de proteção dos animais.
As entidades de proteção animal devem ter acesso irrestrito à documentação que comprove a legalidade da eutanásia.
Em caso de descumprimento da lei, o infrator poderá ser penalizado conforme a lei de crimes ambientais. A lei entra em vigor após 120 dias de sua publicação.

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