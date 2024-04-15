Hendrik Brandemburg é gestor de condomínio que aplica fumacê para combater o mosquito da dengue Crédito: Vitor Jubini

Aedes aegypti, mosquito causador das doenças. Em meio à epidemia de dengue e ao aumento dos casos de chikungunya, condomínios têm contratado, por conta própria, o serviço de fumacê, para reforçar o combate ao, mosquito causador das doenças.

Em um condomínio de Jardim da Penha, em Vitória, o foco tem sido as garagens, conforme explica a síndica Aline Moraes.

“São mais de 100 apartamentos e tem muita rotatividade, até por conta dos aluguéis por temporada. Então, os moradores pediram também (para reforçar as ações) e tem ajudado. Já diminuiu bastante o volume dos mosquitos e ajuda também a proteger os funcionários”, relata Aline.

O uso do fumacê no interior do condomínio foi adotado no local pela primeira vez neste ano, diante do aumento de casos de dengue no Estado. O mesmo ocorreu em outro conjunto de apartamentos, em Bento Ferreira, na Capital.

Your browser does not support the audio element. Condomínios em Vitória contratam fumacê para combater mosquito da dengue

Lá, o administrador e síndico do Condomínio Paraná, Helryd Brandemburg, explica que o inseticida é espalhado a cada 15 dias, de modo a complementar o serviço de fumacê da administração municipal. Ele e o irmão Hendrik Brandemburg, que atua como gestor, estão preocupados com a infestação dos mosquitos.

“Estava tendo muito mosquito, mesmo com o fumacê da prefeitura. Os funcionários estão ficando doentes de tempos em tempos. Nesses últimos três meses, tive que afastar três pessoas. Então, a cada 15 dias é refeito o serviço", conta Helryd.

Paralelamente, ele explica que é feito o controle de larvas nas áreas comuns, a fim de tentar eliminar possíveis focos do mosquito. Mas o síndico levanta outra preocupação.

“A grande questão em Bento Ferreira são os terrenos baldios. O prédio está próximo a um deles e a uma área verde. Esses locais não têm as ações necessárias (de combate ao mosquito)”, aponta Helryd.

O presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios do Espírito Santo (Sipces), Gedaias Freire da Costa, reforça que, mesmo com a ação das administradoras, é necessária a colaboração dos moradores, de modo a impedir o aumento de casos das arboviroses.

Gedaias orienta que moradores coloquem telas nas janelas e nos ralos, evitem águas nos vasos de plantas e deem descarga regularmente no vaso sanitário, inclusive em banheiros que eventualmente fiquem parados, além de fazer o descarte adequado do lixo.

“É muito bom que as administradoras estejam adotando essas ações nos condomínios onde há casos de dengue entre os moradores e funcionários, mas é necessário também que todos adotem ações proativas. O condomínio faz nas áreas comuns, mas, dentro das unidades, cada morador tem que fazer a sua parte”, destaca Gedaias.

O produto usado no fumacê é um inseticida reforçado, que é pulverizado nos ambientes para matar os mosquitos existentes. Conforme observa o Ministério da Saúde , embora os inseticidas sejam aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) , é preciso observar as doses recomendadas. “É fundamental o uso racional e seguro dos inseticidas nas atividades de controle vetorial, tendo em vista que o seu uso indiscriminado gera impactos ambientais, além da possibilidade de desenvolvimento da resistência dos vetores aos produtos”, diz a pasta.

Além do impacto ambiental, o inseticida também pode ter efeitos momentâneos sobre a saúde humana, conforme explica a pneumologista Cileia Martins, da Unimed Vitória.

“Na verdade, o fumacê foi criado para impedir a proliferação do mosquito. Ele não chega a nos atingir (com intensidade), mas, quando o fumacê passa, por ser um pouco irritante, pode provocar uma crise de rinite, pode afetar um pouco quem tem asma, mas é um efeito passageiro”, afirma Cileia.

A pneumologista Carla Bulian, da Rede Meridional, aponta, ainda, que existem orientações técnicas quanto ao uso do fumacê que ajudam a minimizar as chances de efeitos colaterais momentâneos.