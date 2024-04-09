Dengue pode causar tosse: saiba identificar sintoma inesperado

Tosse pode ser indicativo de quadro mais grave de dengue Crédito: Shutterstock

A dengue, em geral, se manifesta por meio de sintomas como febre alta, dor de cabeça e no corpo, além de falta de apetite e mal-estar. Após alguns dias, também é comum surgirem manchas avermelhadas no corpo. Mas, em alguns casos, o paciente infectado pode lidar com um sintoma inesperado, mais característico de outras doenças: a tosse.

Embora seja um sintoma pouco comum da dengue, há alguns cenários em que a tosse pode surgir. A pneumologista Cilea Martins, da Unimed Vitória, observa que uma pessoa acometida pela dengue tende a ficar com a imunidade mais baixa e mais suscetível a infecções respiratórias.

“O que tenho observado é que, em muitas pessoas que têm a dengue, a tosse se deve a fatores colaterais adversos, porque cai a imunidade e favorece a presença de outras viroses associadas. O paciente que está com dengue não precisa se isolar, mas, tendo contato com outras pessoas que podem estar com gripe, covid ou algum outro tipo de virose, acaba tendo mais risco de desenvolver”, afirma Cilea.

A médica explica que isso se deve às alterações nas taxas de leucócitos e à queda das plaquetas, característica da dengue, que também reduz as capacidades de defesa do corpo contra outras doenças. Pacientes com síndromes respiratórias prévias, por exemplo, estão mais propensos.

Ainda assim, o surgimento de tosse requer atenção, conforme explica a pneumologista Roberta Couto. Isso porque, em alguns casos, o sintoma é um indicativo de um quadro mais grave da infecção.

“Foi o caso de uma paciente minha. Ela passou pelo pronto-socorro com febre, dor no corpo e tosse. Fizeram um raio X, viram uma alteração e ela foi diagnosticada com pneumonia aguda. Mas ela já tinha uma alteração prévia no pulmão, e foi isso que eles viram. Quando olhei, a imagem não tinha característica de pneumonia”, conta Roberta.

Na tentativa de entender o quadro da paciente, a médica solicitou um exame de sorologia, para poder descartar a possibilidade de dengue. A doença, entretanto, foi confirmada.

“Não é algo comum. Mas, quando o paciente com dengue apresenta tosse, é porque já está evoluindo para um quadro mais grave. Ocorre um extravasamento do plasma, causando um choque e esse líquido pode afetar o pulmão, causando outros problemas. É mais uma consequência, uma complicação da dengue, do que uma manifestação dela. Essa paciente tinha uma viagem marcada para a França para dali a alguns dias e teve que desmarcar, porque não tinha segurança para viajar”, esclarece.

A pneumologista Carla Bulian, do Meridional, reforça que esses são casos específicos, mas que os sintomas requerem atenção do paciente, especialmente porque, em algumas situações, no começo, sintomas inespecíficos como dor no corpo e febre podem ser confundidos com outras doenças.