Aedes aegypti, já tem um acumulado de 6.467 casos notificados neste ano, o equivalente a 78 pessoas infectadas por dia. Segundo a A doença, que também é transmitida pelo mosquito, já tem um acumulado de 6.467 casos notificados neste ano, o equivalente a 78 pessoas infectadas por dia. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), uma pessoa morreu em Cariacica

O levantamento da secretaria leva em conta o período de 31 de dezembro de 2023 até o dia 23 de março deste ano, ou seja, 83 dias. Se comparado o mesmo período, entre o fim de 2022 e março de 2023, quando 4.703 casos foram contabilizados, o aumento registrado é de 38,5%.

A médica infectologista Rubia Miossi explica que o aumento no número de casos pode estar ligado ao crescimento na proliferação do mosquito transmissor das doenças. “Quando uma arbovirose aparece, as outras também aparecem. É bom lembrar que o Aedes aegypti pode transmitir as três arboviroses de uma vez: dengue, zika e chikungunya. É possível notar que, com o aumento nos casos de dengue, mais pessoas estão procurando pelos exames, e aí acabam descobrindo as outras doenças”, aponta Rubia.

Your browser does not support the audio element. ES tem 78 casos por dia de chikungunya em meio à epidemia de dengue

Os boletins semanais da Sesa mostram que o Espírito Santo tem cada vez mais focos do mosquito transmissor e, consequentemente, mais casos das doenças, o que liga o alerta para a população. No caso da zika, sem óbitos registrados, houve 2.613 casos notificados desde o início de 2024.

“Em virtude da epidemia da dengue estabelecida, agravos que possuem sinais e sintomas compartilhados, como a chikungunya, também possuem tendência de aumento de notificação. A Sesa esclarece, entretanto, que é necessário ainda o acompanhamento das próximas semanas para validar o cenário de chikungunya”, explicou a secretaria, por meio de nota.

Segundo a pasta, os municípios capixabas têm recebido orientações e capacitações para identificação dos casos de chikungunya, “uma vez que é uma doença que traz uma preocupação quanto à organização dos serviços, tendo em vista o período de tratamento que alguns casos demandam”, destaca a nota.

“O alerta que fica para a população, especificamente sobre a chikungunya, é que ela causa muita dor articular e pode ser incapacitante. Para alguns pacientes ela vai se tornar crônica, e aí gera um problema que faz a pessoa tomar remédios por muito tempo, e com dificuldade de retomar a funcionalidade de suas articulações”, alerta Rubia.

Atenção aos sintomas

Segundo o Ministério da Saúde , os sintomas de dengue, chikungunya e zika são semelhantes. Eles incluem febre de início abrupto, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas pelo corpo, além de náuseas, vômitos e dores abdominais.

A orientação do ministério é para que a população procure o serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas.