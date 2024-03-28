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Saúde

Mortes por dengue no ES sobem para 15 e Linhares lidera

No topo do ranking, cidade já registrou cinco mortes apenas neste ano; Estado vive epidemia da doença

Publicado em 28 de Março de 2024 às 16:55

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

28 mar 2024 às 16:55
Subiu para 15 o número de mortes por dengue no Espírito Santo em 2024, conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira (28). No topo do ranking das cidades com mais óbitos pela doença está Linhares, no Norte capixaba, com cinco mortes. O município de Dores do Rio Preto, no Caparaó, entrou na lista registrando a primeira morte no ano.
Segundo a Prefeitura de Linhares, os dois novos óbitos na cidade são de homens. Um deles, de 33 anos, era morador do Pontal do Ipiranga e tinha comorbidades. O outro, de 85 anos, era morador do bairro Araçá. As identidades deles não foram informadas. 
Ao todo, foram notificados 104.151 casos de dengue no Espírito Santo com incidência de 2.562 casos por 100 mil habitantes — nível altíssimo. Até o momento, as cidades que registraram mortes pela doença são:
  • Linhares - 5 óbitos

  • Anchieta - 2 óbitos

  • São Gabriel da Palha - 1 óbito

  • Barra de São Francisco - 1 óbito 

  • São Roque do Canaã - 1 óbito

  • Dores do Rio Preto - 1 óbito

  • Laranja da Terra - 1 óbito 

  • São Mateus - 1 óbito 

  • Sooretama - 1 óbito

  • Muqui - 1 óbito

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