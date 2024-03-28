Mais 29 cidades no ES vão receber doses da vacina contra a dengue

Vacinação contra a dengue será ampliada para mais cidades no Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Mais 29 municípios no Espírito Santo vão receber doses da vacina contra a dengue. A campanha, que começou em fevereiro, tem como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Nesta quinta-feira (28), o Ministério da Saúde divulgou a lista das cidades para onde os imunizantes serão enviados.

Como inicialmente 23 cidades já haviam recebido o imunizante , agora, ao todo, 52 municípios do Espírito Santo terão a vacina Qdenga para aplicar no público-alvo.

Ao todo, mais 154 cidades em todo Brasil vão receber doses da vacina contra dengue, somando-se às 521 que já haviam sido contempladas na primeira remessa . De acordo com o Ministério da Saúde, essas são doses que estão próximas da data de vencimento (668 mil doses vencerão em 30 de abril, 523 mil em junho e 84 mil em julho). Para que não sejam descartadas, ocorrerá a redistribuição.

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“Enviaremos uma parte dessas doses para repor as que foram remanejadas em municípios inicialmente contemplados. Assim, garantiremos a continuidade da vacinação em locais com dose por vencer agora e que vão redistribuir. Nós também vamos garantir doses para aqueles municípios que estão vacinando bem, para que eles continuem a estratégia de vacinação”, disse o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização (DPNI), Eder Gatti, em comunicado divulgado pelo ministério.

Veja, abaixo, a lista das cidades nos Espírito Santo que vão receber doses da vacina contra dengue na redistribuição.

Linhares;

Barra de São Francisco;

São Mateus;

Colatina;

Nova Venécia;

São Gabriel da Palha;

Ecoporanga;

Agua Doce do Norte;

Jaguaré;

Sooretama;

Mantenópolis;

Pancas;

Baixo Guandu;

Ponto Belo;

Pinheiros;

Montanha;

São Domingos do Norte;

Pedro Canário;

Rio Bananal;

Conceição da Barra;

Boa Esperança;

Vila Valério;

Águia Branca;

Vila Pavão;

Mucurici;

Governador Lindenberg;

São Roque do Canaã;

Alto Rio Novo;

Marilândia;

Vila Velha;

Serra;

Cariacica;

Vitoria;

Guarapari;

Afonso Cláudio;

Viana;

Laranja da Terra;

Fundão;

Itaguaçu;

Santa Leopoldina;

Domingos Martins;

Santa Teresa;

Venda Nova do Imigrante;

Santa Maria de Jetibá;

Ibatiba;

Brejetuba;

Marechal Floriano;

Conceição do Castelo;

Itarana;



Aracruz;

João Neiva;

Ibiraçu.

Vila Velha; Serra; Cariacica; Vitória; Guarapari; João Neiva; Aracruz; Ibiraçu; Afonso Cláudio; Viana; Laranja da Terra; Fundão; Itaguaçu; Santa Leopoldina; Domingos Martins; Santa Teresa; Venda Nova do; Imigrante; Santa Maria de Jetibá; Ibatiba; Brejetuba; Marechal Floriano; Conceição do Castelo; e Itarana já estavam na primeira lista e devem receber novas doses em forma de reposição.

Linhares; Barra de São Francisco; São Mateus; Colatina; Nova Venécia; São Gabriel da; Palha; Ecoporanga; Água Doce do Norte; Jaguare; Sooretama; Mantenópolis; Pancas; Baixo Guandu; Ponto Belo; Pinheiros; Montanha; São Domingos do Norte; Pedro Canário; Rio Bananal; Conceição da Barra; Boa Esperança; Vila Valério; Águia Branca; Vila Pavão; Mucurici; Governador Lindenberg; São Roque do Canaã; Alto Rio Novo; e Marilândia passam a integrar a lista de cidades contempladas.

Governo do ES repassará R$ 2 milhões para os 78 municípios

Os recursos são provenientes do Fundo Nacional e do Fundo Estadual de Saúde. Abaixo, os valores que serão enviados a cada cidade.