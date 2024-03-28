Mais 29 municípios no Espírito Santo vão receber doses da vacina contra a dengue. A campanha, que começou em fevereiro, tem como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Nesta quinta-feira (28), o Ministério da Saúde divulgou a lista das cidades para onde os imunizantes serão enviados.
Como inicialmente 23 cidades já haviam recebido o imunizante, agora, ao todo, 52 municípios do Espírito Santo terão a vacina Qdenga para aplicar no público-alvo.
Ao todo, mais 154 cidades em todo Brasil vão receber doses da vacina contra dengue, somando-se às 521 que já haviam sido contempladas na primeira remessa. De acordo com o Ministério da Saúde, essas são doses que estão próximas da data de vencimento (668 mil doses vencerão em 30 de abril, 523 mil em junho e 84 mil em julho). Para que não sejam descartadas, ocorrerá a redistribuição.
Segundo a nota técnica sobre a distribuição dessa nova remessa, a meta é expandir a vacinação para novas regiões de saúde, buscando assegurar um acesso mais abrangente da população-alvo.
Mais 29 cidades no ES vão receber doses da vacina contra a dengue
“Enviaremos uma parte dessas doses para repor as que foram remanejadas em municípios inicialmente contemplados. Assim, garantiremos a continuidade da vacinação em locais com dose por vencer agora e que vão redistribuir. Nós também vamos garantir doses para aqueles municípios que estão vacinando bem, para que eles continuem a estratégia de vacinação”, disse o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização (DPNI), Eder Gatti, em comunicado divulgado pelo ministério.
Veja, abaixo, a lista das cidades nos Espírito Santo que vão receber doses da vacina contra dengue na redistribuição.
- Linhares;
- Barra de São Francisco;
- São Mateus;
- Colatina;
- Nova Venécia;
- São Gabriel da Palha;
- Ecoporanga;
- Agua Doce do Norte;
- Jaguaré;
- Sooretama;
- Mantenópolis;
- Pancas;
- Baixo Guandu;
- Ponto Belo;
- Pinheiros;
- Montanha;
- São Domingos do Norte;
- Pedro Canário;
- Rio Bananal;
- Conceição da Barra;
- Boa Esperança;
- Vila Valério;
- Águia Branca;
- Vila Pavão;
- Mucurici;
- Governador Lindenberg;
- São Roque do Canaã;
- Alto Rio Novo;
- Marilândia;
- Vila Velha;
- Serra;
- Cariacica;
- Vitoria;
- Guarapari;
- Afonso Cláudio;
- Viana;
- Laranja da Terra;
- Fundão;
- Itaguaçu;
- Santa Leopoldina;
- Domingos Martins;
- Santa Teresa;
- Venda Nova do Imigrante;
- Santa Maria de Jetibá;
- Ibatiba;
- Brejetuba;
- Marechal Floriano;
- Conceição do Castelo;
- Itarana;
- Aracruz;
- João Neiva;
- Ibiraçu.
Vila Velha; Serra; Cariacica; Vitória; Guarapari; João Neiva; Aracruz; Ibiraçu; Afonso Cláudio; Viana; Laranja da Terra; Fundão; Itaguaçu; Santa Leopoldina; Domingos Martins; Santa Teresa; Venda Nova do; Imigrante; Santa Maria de Jetibá; Ibatiba; Brejetuba; Marechal Floriano; Conceição do Castelo; e Itarana já estavam na primeira lista e devem receber novas doses em forma de reposição.
Linhares; Barra de São Francisco; São Mateus; Colatina; Nova Venécia; São Gabriel da; Palha; Ecoporanga; Água Doce do Norte; Jaguare; Sooretama; Mantenópolis; Pancas; Baixo Guandu; Ponto Belo; Pinheiros; Montanha; São Domingos do Norte; Pedro Canário; Rio Bananal; Conceição da Barra; Boa Esperança; Vila Valério; Águia Branca; Vila Pavão; Mucurici; Governador Lindenberg; São Roque do Canaã; Alto Rio Novo; e Marilândia passam a integrar a lista de cidades contempladas.
Governo do ES repassará R$ 2 milhões para os 78 municípios
O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), vai repassar R$ 2 milhões para os 78 municípios para atividades e ferramentas relacionadas ao combate de arboviroses, enfermidades virais transmitidas principalmente por mosquitos e carrapatos, que, neste ano, já deixaram pelo menos 12 mortos no Estado. O decreto foi publicado na segunda-feira (25) no Diário Oficial do Estado.
Os recursos são provenientes do Fundo Nacional e do Fundo Estadual de Saúde. Abaixo, os valores que serão enviados a cada cidade.
Correção
28/03/2024 - 4:34
A primeira versão deste texto dizia que Aracruz, João Neiva e Ibiraçu haviam sido excluídos pelo Ministério da Saúde da lista para recebimento de novas doses de vacina. Porém, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as cidades vão continuar a receber o imunizante. O texto foi modificado.