O Espírito Santo já registrou 11 mortes por dengue confirmadas em 2024, conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira (21). O novo óbito, registrado em Linhares, no Norte do Estado, é de um homem de 34 anos, morador do bairro Interlagos, com comorbidades, que faleceu no dia 11 de março, segundo a prefeitura do município.
Ao todo, já foram notificados 87.670 casos de dengue no Estado, com incidência de 2.157 casos por 100 mil habitantes. Até o momento, as cidades que registraram mortes pela doença são:
- Linhares: 3 óbitos
- São Gabriel da Palha: 1 óbito
- Barra de São Francisco: 1 óbito
- São Roque do Canaã: 1 óbito
- Laranja da Terra: 1 óbito
- São Mateus: 1 óbito
- Sooretama: 1 óbito
- Anchieta: 1 óbito
- Muqui: 1 óbito
Dengue: sobe para 11 o número de mortes pela doença no ES