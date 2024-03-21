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Epidemia

Dengue: sobe para 11 o número de mortes pela doença no ES

Município de Linhares teve mais um óbito confirmado; paciente era um homem de 34 anos, com comorbidades, que faleceu no dia 11 de março

Publicado em 21 de Março de 2024 às 16:01

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

21 mar 2024 às 16:01
Espírito Santo já registrou 11 mortes por dengue confirmadas em 2024, conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira (21). O novo óbito, registrado em Linhares, no Norte do Estado, é de um homem de 34 anos, morador do bairro Interlagos, com comorbidades, que faleceu no dia 11 de março, segundo a prefeitura do município. 
Ao todo, já foram notificados 87.670 casos de dengue no Estado, com incidência de 2.157 casos por 100 mil habitantes. Até o momento, as cidades que registraram mortes pela doença são:
  • Linhares: 3 óbitos
  • São Gabriel da Palha: 1 óbito
  • Barra de São Francisco: 1 óbito
  • São Roque do Canaã: 1 óbito
  • Laranja da Terra: 1 óbito
  • São Mateus: 1 óbito
  • Sooretama: 1 óbito
  • Anchieta: 1 óbito
  • Muqui: 1 óbito
Dengue: sobe para 11 o número de mortes pela doença no ES

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