Espírito Santo tem 17 mortes por dengue e 34 óbitos em investigação

Espírito Santo chegou à marca de 123.243 casos notificados e 17 óbitos em decorrência da dengue em 2024. Segundo dados divulgados no painel de monitoramento da doença no Estado nesta quinta-feira (4), outras 34 mortes estão em investigação.

Linhares, Vila Velha e Ao todo, são 52.833 casos confirmados, com maior incidência em Vitória Serra , cidades com uma taxa acima de 4,5 mil casos. A Capital, por sua vez, já tem mais de 9,6 mil confirmações.

Linhares, na Região Norte , tem cinco mortes, seguido por Anchieta, com duas. Já os municípios de Aracruz, Barra de São Francisco, Dores do Rio Preto, Laranja da Terra, Muqui, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã e Sooretama possuem um óbito cada.

painel de monitoramento da dengue no Espírito Santo , que conta dados desde 2022, mostra que, naquele ano, 2.274 casos foram confirmados no Estado até o fim do primeiro trimestre. Em 2023, o acumulado subiu para 60.864 no mesmo período. Já em 2024, mesmo com 52.833 casos, um número menor, a doença se mostra ainda mais letal. Para efeito de comparação, em todo o ano de 2022, 6 pessoas morreram no Estado e, em 2023, foram 98 vítimas fatais.

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O infectologista Lauro Ferreira Pinto explica que o aumento de casos de dengue no Espírito Santo pode ser explicado por conta do clima quente e da falta de ações de combate aos criadouros do mosquito.

“Esse é um problema que está acontecendo no Brasil inteiro e estamos observando um crescimento da dengue nas Américas, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou . Estamos no outono, mas a temperatura que temos hoje é de alto verão, e ainda somos acometidos por fortes chuvas. Toda essa combinação dificulta o controle do mosquito”, explica.

Aedes aegypti estão nas residências. No Espírito Santo, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), 80% dos focos doestão nas residências.

Para combate à doença, Lauro recomenda ações simples aos capixabas. “Isso pode ser feito uma vez por semana dentro das casas: limpeza de vasos de plantas, ralos e qualquer outro recipiente que possa ter água acumulada para procriação do mosquito”, diz o especialista.

Atenção ao sintomas

“[Os sintomas] incluem febre de início abrupto, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas pelo corpo, além de náuseas, vômitos e dores abdominais”, divulga o órgão.

A orientação do ministério é para que a população procure o serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas. No Espírito Santo, cidades da Grande Vitória oferecem pontos de hidratação e atendimento para os acometidos pela dengue